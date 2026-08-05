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路徑往西修 白海豚周五發海警

▲周五起白海豚颱風開始掃雨，周末兩天台中以北要注意大雨、豪雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

颱風雨勢周五殺到 周末北台灣雨下最大

▲氣象署最新的120小時颱風暴風侵襲機率中，基隆市以42%居全台最高，其次依序為台北市39%、新北市38%。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

最新暴風侵襲率出爐 鯨魚、昌鴻無影響

▲太平洋目前有3個颱風，分別是「白海豚、鯨魚、昌鴻」。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚颱風（國際命名DOLPHIN）今（5）日下午路徑往西修正，比起上午預報，周末（8月8日至8月9日）會更靠近台灣，中央氣象署預報員鄭傑仁指出，海上警報預計周五下半天發布，周末台中以北要注意大雨、豪雨；鯨魚颱風和昌鴻颱風則對台灣無影響。鄭傑仁表示，白海豚颱風明後兩天通過沖繩附近，最新路徑預估，周六還會持續往西移動，隨後才會因高壓減弱，慢慢出現往北偏移的情況；在白海豚暴風圈較大的情況下，氣象署預估周五下午至晚上發布海上警報，警戒範圍可能是「北部海域、東北部海域」。鄭傑仁說明，白海豚颱風外圍環流周五開始影響，西半部、北部降雨機率增加，周六、周日，西半部風雨更為顯著，台中以北平地有大雨，北部山區則必須防範豪雨，中南部、花東山區也有局部短暫雨，全台只有花東平地降雨機率較低。下周一（8月10日）白海豚颱風還會持續影響，西半部仍有廣泛降雨，北台灣注意大雨，不過若白海豚颱風往北的份量較小，不排除西半部雨勢還會下更多；下周二至下周四（8月11日至8月13日）颱風逐漸遠離，台灣受西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。而中央氣象署也公布最新的120小時暴風侵襲機率中，基隆市以42%居全台最高，其次依序為台北市39%、新北市38%、宜蘭縣33%、桃園市36%、新竹縣30％，其他縣市侵襲機率則低於3成。鄭傑仁補充，今天清晨生成的鯨魚颱風，預計將登陸呂宋島，明（6）日就會減弱為熱帶性低氣壓，最後併入白海豚颱風的環流中。今天下午生成的昌鴻颱風，距離台灣非常遙遠，預估路徑往日本東方移動，不會對台灣造成影響。