AI產出的文章究竟有哪些共同特徵？英國《經濟學人》近期大規模比對AI與人類撰寫的英文文章，整理出AI文章可能留下的「機器味」，整理出5大常規，像是「不只是A，而是B」、喜歡三段式列舉，此外，不少人會把英文長破折號「—」視為ChatGPT寫作的特徵，研究發現其實AI使用頻率，甚至略低於《經濟學人》記者。
《經濟學人》日前刊出「如何識別AI寫作」分析，研究團隊蒐集AI生成文章及人類撰寫內容，總計比對55940個句子、約120萬個英文單字。為避免結果只是反映《經濟學人》本身的寫作風格，也加入CNN、《紐約時報》及《華盛頓郵報》2018年至2022年的新聞內容進行比較。研究還納入1950年至2022年間出版的暢銷小說，試圖觀察大型語言模型與不同年代、不同類型人類作者之間的寫作差異。
AI偏愛長單字，句型工整卻容易撞風格
分析發現，AI文章偏好使用篇幅較長，較正式或源自拉丁語系的英文單字，文字表面看起來完整流暢，卻可能缺少個人語氣。部分大型語言模型也經常使用「這不只是X，而是Y」、「不僅……還……」等對比式句型，或把形容詞、例子及重點整齊排列成三組等固定句型。
此外，不少網友習慣把英文長破折號「—」視為ChatGPT寫作的特徵，但《經濟學人》的分析結果卻推翻這項印象。參與分析的《經濟學人》資深數位編輯表示，研究發現，AI模型使用長破折號的頻率，甚至略低於《經濟學人》記者。研究團隊指出，隨著模型持續更新，AI生成文字正逐漸接近人類的寫作方式。原本明顯的語言習慣，可能在下一個版本中消失，代表所謂的「AI特徵」並非永久不變。
《經濟學人》整理5大AI文章特徵
1.偏愛冗長正式的單字：AI較常選用音節較多、帶有拉丁語源或偏學術性的英文詞彙，文章看似專業，讀起來卻可能顯得生硬、刻意。
2.頻繁使用對比：例如「不只是A，而是B」、「不僅A，也包含B」等結構，AI經常利用否定再轉折的方式，加強文章語氣。
3.喜歡三段式列舉：AI常一次排列3個形容詞、例子或重點，讓句子看起來完整有節奏，但整篇反覆出現時，容易產生制式感。
4.文章過度工整：文章常具有清楚的開頭、逐點說明及結論，每段長度與句型也較為平均，缺少人類寫作常見的節奏變化及個人習慣。
5.標點與引述方式較單一：相較於人類撰寫的新聞或小說，AI在部分測試中較少靈活使用標點符號，也缺乏自然穿插專家說法或具體引述。
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分析發現，AI文章偏好使用篇幅較長，較正式或源自拉丁語系的英文單字，文字表面看起來完整流暢，卻可能缺少個人語氣。部分大型語言模型也經常使用「這不只是X，而是Y」、「不僅……還……」等對比式句型，或把形容詞、例子及重點整齊排列成三組等固定句型。
此外，不少網友習慣把英文長破折號「—」視為ChatGPT寫作的特徵，但《經濟學人》的分析結果卻推翻這項印象。參與分析的《經濟學人》資深數位編輯表示，研究發現，AI模型使用長破折號的頻率，甚至略低於《經濟學人》記者。研究團隊指出，隨著模型持續更新，AI生成文字正逐漸接近人類的寫作方式。原本明顯的語言習慣，可能在下一個版本中消失，代表所謂的「AI特徵」並非永久不變。
《經濟學人》整理5大AI文章特徵
1.偏愛冗長正式的單字：AI較常選用音節較多、帶有拉丁語源或偏學術性的英文詞彙，文章看似專業，讀起來卻可能顯得生硬、刻意。
2.頻繁使用對比：例如「不只是A，而是B」、「不僅A，也包含B」等結構，AI經常利用否定再轉折的方式，加強文章語氣。
3.喜歡三段式列舉：AI常一次排列3個形容詞、例子或重點，讓句子看起來完整有節奏，但整篇反覆出現時，容易產生制式感。
4.文章過度工整：文章常具有清楚的開頭、逐點說明及結論，每段長度與句型也較為平均，缺少人類寫作常見的節奏變化及個人習慣。
5.標點與引述方式較單一：相較於人類撰寫的新聞或小說，AI在部分測試中較少靈活使用標點符號，也缺乏自然穿插專家說法或具體引述。