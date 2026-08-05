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今年度總預算正在立法院審查中，近期公視預算引發討論，由於藍白立委提案凍刪公視預算超過10億元，讓不少網友發起連署籲保護公視。民進黨立委吳沛憶指控教育文化委員會召委羅廷瑋不讓公視董事長胡元輝上台備詢，形同「踐踏公視、拖延文化預算審查」。對此，羅廷瑋今（5）日回應，當時他與吳沛憶、吳思瑤在鏡頭拍不到的地方協商，綠委同意不會再讓胡元輝上台，事後卻屢次背棄承諾，不要私下說一套，檯面上又說一套，若將更多證據攤在陽光下，會相當難看。羅廷瑋今與藍委羅智強、葉元之舉行「公視領導下的TAIWAN PLUS，連李遠都說是災難，說謊的吳沛憶惡意護航 揭開台灣plus慘賠真相！」記者會。針對吳沛憶指控，羅廷瑋指出，第7屆公視董事已於去年5月屆滿，當時立院已三讀通過刪除董事延任條款，但胡元輝仍出席委員會，其資格當然要受到檢視，也有立委當場提出疑慮，他詢問在場立委，無人有意見，議事就繼續順利進行，後來民進黨發現其論述無法彌補，就開始不停的鬧、在議事規則上糾結，主張要讓胡元輝上台。針對吳沛憶批評，羅廷瑋為了杯葛公視4度落跑，累計議事空轉近3小時，文化部及所屬機關超過50名官員被迫枯坐乾等。羅廷瑋表示，當時他與吳沛憶、吳思瑤在鏡頭拍不到的地方協商，當時國民黨團書記長林沛祥、羅智強、葉元之都在旁邊，清楚明確地聽到她們說，「你正常主持會議，我們不會再邀請胡元輝上台」，他才讓議事繼續進行。羅廷瑋轟，「難道吳沛憶忘了嗎？需要我拿出更多資料來協助妳回憶嗎？吳沛憶不要再說謊了，如果我把更多證據拿出來，當時妳說了些什麼，會非常難看」。羅智強也說，民進黨承諾不讓胡元輝上台後，吳沛憶上去質詢不到三分鐘，就要求胡上台。他當場質問吳思瑤，吳卻稱「是文化部長李遠叫他上來的」。羅強調，無法接受民進黨說謊又發臉書宣傳，當天宣布休息正是因為民進黨毀約在先。此外，針對外界質疑在野黨凍刪「Taiwan Plus」預算。羅智強表示，包括監察院、審計部與立法院的預算中心都曾糾正Taiwan Plus，連文化部長李遠也稱該平台是「災難」。因此國民黨團提案全刪其預算，正好是幫李遠完成「消滅災難」的任務。葉元之也說，Taiwan Plus 的旗艦節目「Taiwan Talks」有80％觀眾來自菲律賓，他問李遠，「是要統戰菲律賓嗎？」並指出，最近菲律賓將民主礁劃入領海基線並送交聯合國，政府卻僅回應「不樂見破壞現狀」。他質疑統戰菲律賓統戰了半天，菲律賓都騎到台灣頭上，Taiwan Plus 一年編列 10 億預算，足以讓新北市學童吃半年的營養午餐，存在的目的到底是什麼？