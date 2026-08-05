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美股本月即將迎來爆發性行情？華爾街知名大多頭語出驚人，直指市場此時「嚴重誤判」聯準會（Fed）下月升息的機率，一旦這個誤判被市場修正，恐怕就是點燃美股狂飆新高的關鍵引信。根據MarketWatch報導，向來看漲美股後市的Fundstrat研究部主管李湯姆（Tom Lee）表示，過去兩個月來，美股大致走平，標普500指數僅下跌1%，科技股為主的那斯達克綜合指數自6月初迄今跌幅約2%。但他直言，這只是「只要美國經濟穩健，就屬健康的修正」，真正的行情恐怕才剛要開始。李湯姆更大膽預言，美股本月將迎來五大利多齊發，只待引信點燃。李湯姆指出，人工智慧（AI）股去槓桿化已完成高達95%，市場最擔心的泡沫風險幾乎清空。更關鍵的是，避險基金巨頭Citadel已出手收購重押AI股票組合的Situational Awareness基金，等於用真金白銀替這波趨勢背書加碼。美股8月看漲的另一潛在引爆點，竟然來自南韓！首爾當局因應Kospi指數7月狂瀉22%，上週火速召開緊急會議，祭出一系列強力干預措施，包括對個股槓桿型ETF大砍限制。李湯姆一語道破市場心理：「一旦決策官員不再慌張，市場就會停止驚慌。」美企第2季財報季戰況正激烈，標普500企業明年整體每股盈餘預測竟一口氣調高7美元。獲利噴出的結果，就是股價相對本益比反而變得更加划算，等於變相替股市鋪好上漲的地基。美國7月通膨與工資數據可望大幅降溫，成為推升美股的又一股強勁順風。李湯姆更放話，接下來公布的經濟數據，將直接「勾勒出一幅通膨減弱的景象」，替市場注入強心針。真正的重頭戲，是李湯姆對Fed下次決策會議（訂於9月15日至16日舉行）的驚人看法。他直指，市場此刻「過度高估」了Fed下月升息的可能性——芝商所（CME）FedWatch網站顯示，期貨市場目前竟押注Fed 9月升息機率高達60%左右。但李湯姆完全不埋單這個數字，他認為Fed根本不會朝升息方向前進。儘管經濟學家普遍擔憂AI巨額支出將推升通膨，但他反駁，就算Fed真的升息1碼（0.25個百分點）甚至2碼，也不太可能嚇退超大規模雲端服務業者持續砸錢投資。他更進一步預告，儘管目前通膨率仍超標，但只要機票、居住、服飾與休閒費用同步下滑，通膨率恐將加速滑向Fed設定的2%目標——屆時，市場對Fed升息的錯誤恐慌一旦解除，恐怕就是美股一飛沖天的引爆時刻。