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9 款全新 Emoji 9 月正式推出！「破碎笑臉」期待度最高

▲《Emojipedia》在世界 Emoji 日舉辦了票選活動，由「破碎笑臉」以壓倒性票數拿下最受期待的第一名。（圖／Emojipedia）

完美詮釋「我沒事」！新Emoji圖最快9月上線

▲ Emoji 18.0有燈塔（LIGHTHOUSE）、隕石（METEOR）、橡皮擦（ERASER）、捕網（NET WITH HANDLE）、帝王斑蝶（MONARCH BUTTERFLY）、酸黃瓜（PICKLE）、瞇瞇眼（Face With Squinting Eyes）、左右比讚（THUMB SIGN）等9款Emoji。（圖／Emojipedia）

iPhone 手機又有全新表情符號能用了！萬國碼聯盟（Unicode）於 2026 年 9 月 15 日正式發布 Emoji 18.0，時間恰逢蘋果秋季發表會，屆時全新版本 iOS 24 推出時，蘋果手機上將有機會使用包含「破碎笑臉」（Cracking Face）在內的 9 款全新表情符號 Emoji，而安卓（Android）陣營預期也會在不久之後跟上更新腳步。據表情符號情報網站《Emojipedia》資料，萬國碼Unicode聯盟去年底列出Emoji 18.0推薦清單，清單有燈塔（LIGHTHOUSE）、隕石（METEOR）、橡皮擦（ERASER）、捕網（NET WITH HANDLE）、帝王斑蝶（MONARCH BUTTERFLY）、酸黃瓜（PICKLE）、瞇瞇眼（Face With Squinting Eyes）、左右比讚（THUMB SIGN）等9款Emoji。《Emojipedia》先前也在世界 Emoji 日舉辦了票選活動，邀請網友從 Emoji 18.0 草案中選出最想使用的新圖樣。票選結果出爐，由「破碎笑臉」以壓倒性票數拿下第一名，其次依序為酸黃瓜、流星、帝王斑蝶與燈塔。備受矚目的「破碎笑臉」Emoji 保留了一貫的經典微笑表情，但整張臉卻布滿了裂痕。許多網友認為，這個圖樣可用來表達，完美顯現外表看似平靜、內心卻早已崩潰的狀態，根本就是現代上班族用來詮釋「我沒事」最貼切的表情符號。不過，新 Emoji 並不會在發布後立即出現在所有裝置上。這批新圖樣還需要等待 Apple、Google、Samsung 等各大平台完成各自的視覺設計，並隨著系統更新陸續推送。最快預計於9月亮相，但若要普及到多數使用者的手機上，可能要等到 2026 年底才能全面使用。