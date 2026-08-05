中央氣象署發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛影響，今（5）日高屏地區、南投至台南山區有局部大雨發生的機率，雨勢將持續到入夜，適逢下班時間，請注意雷擊及強陣風。

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🟡115/08/05 發布大雨特報
◾影響時間：05日下午至05日晚上
◾大雨：南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島

▲周五起白海豚颱風開始掃雨，周末兩天台中以北要注意大雨、豪雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲周五起白海豚颱風開始掃雨，周末兩天台中以北要注意大雨、豪雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
氣象署預報員鄭傑仁指出，明（6）日白天水氣增多，北部偶有局部短暫陣雨，宜蘭也有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部、山區有局部短暫雷陣雨，且對流發展較旺盛，山區有局部大雨發生的機率，清晨至上午中南部有零星短暫陣雨。

白海豚颱風外圍環流周五（8月7日）開始影響，西半部、北部降雨機率增加，周六、周日，西半部風雨更為顯著，台中以北平地有大雨，北部山區則必須防範豪雨，中南部、花東山區也有局部短暫雨，全台只有花東平地降雨機率較低。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。