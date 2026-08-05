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中華男籃總教練圖齊（Gianluca Tucci）今（5）日在2026年威廉瓊斯盃記者會上接受媒體聯訪，針對即將開打的威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽以及後續的名古屋亞運集訓計畫進行了詳細說明。圖齊強調，今年的瓊斯盃將是磨合新老陣容的重要舞台，他將在賽事上持續測試一些小球陣容，希望能解決球隊內線的燃眉之急，並特別點出未來面對國際強敵時，「身體對抗性」將是中華隊必須提升的首要目標。談到本屆瓊斯盃藍隊的設定，圖齊表示，藍隊與白隊的陣容是經過協調與統籌的。為了讓球員有更多上場發揮的空間，部分老將與控球後衛（如奧斯卡）被安排在白隊，以避免位置重疊。對於藍隊在瓊斯杯的目標，圖齊指出：「我們希望讓年輕球員能『立刻』與老將們產生化學效應。」由於陣中擁有陳冠全、曾祥鈞、雷蒙恩等多位鋒線球員，教練團正致力於開發一套「小球內線」的戰術體系，讓鋒線群能在3、4、5號位之間靈活轉換。事實上中華隊四號位的問題已不是新聞，過去幾個國際賽圖齊也為了找到合適的人選傷透腦筋，不斷改變陣容嘗試打法。他坦言，目前陣中只有高柏鎧算是真正的純內線長人，因此球隊必須增加更多戰術選項。特別是接下來將面對擁有絕對身高優勢的球隊——例如菲律賓陣中有224公分的長人，而美國隊甚至有一名高達234公分、被外界拿來與文班亞馬（Wembanyama）相比的年輕新星。「我們必須做好準備，在每場比賽中打出強悍的身體對抗，這也是我們目前在節奏與多樣性上努力的方向。」面對接下來緊接而來的國際賽事，外界關心林庭謙、陳盈駿等未參與瓊斯盃的主力球員何時歸隊。圖齊確認，亞運國家隊的完整集訓將於 8月26日正式展開。圖齊解釋，部分球員經歷了漫長且高強度的職籃賽季後，立刻又投入國際賽，因此球員們需要足夠的恢復時間。「我們不能讓球員打完母隊賽季，緊接著打國家隊、瓊斯盃，這樣他們到國際賽時會『累死』。我們必須在比賽表現與休息之間找到平衡。」目前未參與瓊斯盃的球員，已由體能教練威為他們量身打造專屬的個人訓練菜單。此外，幾位在海外或服役的球員也將陸續歸隊，馬建豪、李家慷將分別於16日與18日結束兵役或其他行程後報到。在控球後衛的部分；而曾祥鈞、胡瓏貿、盧峻翔等主力也會在後續加入團隊。回顧世界盃資格賽第三階段的表現，圖齊肯定球隊在對戰韓國時打出了極佳的內容，但也點出隱憂：「在對陣中國隊時，我們在身體對抗上吃了虧，很多位置都陷入掙扎。接下來我們將面對伊朗、約旦等將該賽事視為年度最重要目標的強權，他們因為母隊賽季較短，有更多時間進行國家隊集訓。相比之下，我們的球員必須更加準備好身體素質上的對抗。」名古屋亞運將在2026年9月19日至10月4日舉辦，中華隊在8月26日開訓後球員一起合練的時間並不多。對此，圖齊並不擔憂：「每次國際賽窗口期，我們通常也只有8到15天的準備時間。球員們都是職業選手，已經習慣了這種節奏。我們的戰術體系這幾年來已經逐步建立起來，只需要透過影片與檔案更新細節，加上球員們互相都很熟悉，只要過程中沒有傷兵，兩週的時間是足夠的。」對於瓊斯盃是否為國際賽的「前哨戰」，圖齊提出了務實的看法。他認為，要求球隊在10天內打8場比賽，是非常消耗體力的，很難將其視為純粹的「備戰」。「這就是為什麼我們帶了16名球員，並不斷進行輪替，避免讓球員每天都上場消耗。」圖齊強調，早年的瓊斯盃辦在7月，球員有充分的休息與備戰時間；但今年的賽程緊湊，夾在第三階段資格賽與接下來的國際賽之間，能量管理變得至關重要。不過，圖齊也肯定了瓊斯盃對部分球員的價值：「有些球員能從瓊斯盃中獲益良多。像是Sam（雷蒙恩）即將回到5對5的實戰狀態，他可能不會打滿8場，但會打3到4場；碰碰（陳冠全）正在找回最佳體能；Jack（曾祥鈞）需要更多的上場時間。我們會挑選那些真正需要透過這次高強度盃賽來調整狀態的球員，讓他們發揮最大價值。」