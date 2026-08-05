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台灣成海外第三站 MAPPA看好粉絲社群影響力

▲MAPPA代表與睿誼國際團隊出席媒體活動，宣布《鏈鋸人》劇場版主題快閃店正式登場。（圖／記者林若瑋攝）

重現夏日煙火場景 電次、蕾潔成必拍亮點

▲展場展示《蕾潔篇》多個經典電影畫面，帶領粉絲重溫精彩劇情。（圖／記者林若瑋攝）

異色波奇塔台灣限定登場 原畫素材化身周邊

▲快閃店販售多款限定周邊，包括波奇塔系列及角色小物。（圖／記者林若瑋攝）

🟡「劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》快閃店」活動資訊

▲巨大波奇塔拍照區還原電影場景，吸引粉絲朝聖合影。（圖／記者林若瑋攝）

《鏈鋸人》粉絲準備朝聖！以《劇場版 鏈鋸人 蕾潔篇》為主題打造的期間限定快閃店，將於明（6）日起在新光三越台北南西一館9樓玻璃屋登場，現場重現電次與蕾潔相遇、夏日煙火等電影場景，並推出異色波奇塔系列及多款台灣原創商品。日本動畫製作公司MAPPA代表今（5）日也現身媒體活動，透露《鏈鋸人》後續動畫新作正在籌備中，不過目前尚未公開推出時間。本次快閃店是繼今年3月中國上海、5月韓國首爾後，第三個海外展出據點。MAPPA代表松尾先生表示，台灣觀眾對動畫角色的接受度高，粉絲在社群平台上的分享速度也相當快，容易帶動作品話題與曝光，因此認為台灣是發展動漫IP的重要市場，希望把更多動畫作品的魅力帶給台灣觀眾。主辦單位睿誼國際則指出，《鏈鋸人》在日本與台灣都累積高人氣，粉絲黏著度也很強，加上作品世界觀、角色個性及視覺風格鮮明，很適合延伸成實體場景與角色商品，希望透過這次活動，讓粉絲再次回味《蕾潔篇》的故事與情感。針對粉絲關心的動畫後續發展，MAPPA也在媒體聯訪中透露，新的《鏈鋸人》動畫作品目前正在規劃及籌備中，但現階段還無法公開實際推出時間。快閃店以《劇場版 鏈鋸人 蕾潔篇》為核心，將電次與蕾潔從相遇、逐漸靠近，到命運交錯的故事轉化為展場設計。現場最吸睛的打卡點之一，就是以兩人夏日約會為靈感打造的煙火燈箱區，夜空與煙火視覺搭配角色畫面，讓粉絲彷彿走進電影場景。展場內也規劃大型角色視覺牆、電影劇照展示區，以及電次、蕾潔、真紀真等角色主題裝置，粉絲可以沿著展區回顧電影中的重要畫面。現場另設有互動小卡機，讓參觀者收藏角色圖像。商品部分除了官方授權主視覺外，也有多款以動畫原畫素材重新設計的周邊。其中，辨識度極高的「異色波奇塔」系列為本次台灣限定亮點，主辦單位希望透過不同配色與設計，帶給粉絲收藏上的驚喜。其他商品還包括燈箱鑰匙圈盲盒、首次登場的波奇塔迴力車、涼感抱枕、造型拖鞋及絨毛玩偶等。睿誼國際也透露，未來與MAPPA還有機會延伸更多互動體驗、沉浸式場景及限定商品合作。📌日期：8月6日至9月13日📌地點：新光三越台北南西一館9樓玻璃屋📌入場方式：免費入場📌時間：8月6日中午12時開幕，平日至週四營業至晚間9時30分，週五、週六則營業至晚間10時。