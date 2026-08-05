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藝人Janet（謝怡芬）今（5）日帶著兒子Egan一同出席「視覺星球挑戰2.0」活動，母子互動逗趣成為全場焦點。談到近日公視預算遭刪逾10億元，引發影視圈熱議，Janet坦言事前並未關注相關新聞，但聽聞後直呼「真的很可惜」，擔心未來影視作品品質受到影響。此外她也透露自己相當期待主演的《零日攻擊》能在金鐘獎受到肯定，希望劇中飾演的女總統角色能獲得評審青睞入圍。對於公視預算遭砍逾10億元一事，Janet表示，自己沒有特別關注台灣新聞，因此一開始並不知道此事，直到現場媒體提問才得知消息，不過她也點出台灣影視產業狀況：「我覺得台灣現在最大的問題是，如果預算越砍越低，那我們的品質也會往下，我覺得就會很可惜。」她認為，台灣擁有優秀的創作者與故事，只需要更多支持與鼓勵，就有機會做出讓全世界看見的作品。她也以韓國影視產業為例表示，當地長期投入資源，不只支持影視製作，也鼓勵各產業共同發展，形成良性競爭，「大家都進步之後，才有機會跟國際競爭、去拚。」除了談到影視環境，Janet也分享對今年金鐘獎的期待。她透露主演的影集《零日攻擊》已報名金鐘獎，自己對劇中女總統的角色投入許多心力，也希望能獲得評審青睞，「我當然希望可以（入圍），因為我非常非常認真地演，我真的很喜歡這個角色，也是我覺得自己演得最投入、最深的一個角色，我真的很期待，希望可以入圍。」