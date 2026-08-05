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檢方認定具高度公共影響力 應受較高程度檢視

難認定具損害名譽犯意！館長炸鍋：亂寫也沒關係就對了？

館長日前因不滿遭媒體報導「收錢統戰」，認為內容有損自身權益，提告記者妨害名譽；隨後，新北地檢署作出不起訴處分，館長雖提出再議，最終仍遭駁回。檢方認定，館長身為具有高度知名度及公共影響力的公眾人物，相關報導涉及公共利益，依法難認構成誹謗。對此，館長看完處分書後相當不滿，氣炸開嗆：「這樣也免罰就是了？民進黨到底多噁心！」館長近日在臉書透露，看到媒體報導指稱他「收錢統戰」後，決定提告記者妨害名譽，希望透過司法還自己清白。不過，新北地檢署今年3月裁定不起訴後，館長提出再議，最終仍遭駁回，案件確定不起訴。根據處分書內容，館長長期活躍於各大社群平台，經常評論政治及公共事務，也多次接受媒體採訪、參與公開活動，早已不是一般私人身分，而是具有高度知名度及公共影響力的公眾人物，因此其言行自然會受到較高程度的社會檢視及公共評論。檢方指出，此次爭議報導主要圍繞館長是否與中國企業、相關資金有所往來，以及是否涉及中共統戰、資金挹注等內容，議題牽涉國家安全、政治影響力及媒體監督，屬於公共利益範疇。檢方表示，近年中國資金是否介入台灣政治、媒體及意見領袖，一直是社會高度關注的公共議題，媒體若基於公共利益進行報導或評論，只要不是出於私人恩怨或惡意捏造，便難以認定構成誹謗。此外，館長質疑，記者曾致電求證，但因自己未接電話，對方仍刊出報導。檢方則認為，記者已嘗試聯繫當事人查證，並於報導中載明尚未取得館長回應，也揭露查證狀況，已盡合理查證義務，因此無法認定具有損害名譽的犯意。面對不起訴結果，館長相當不滿，氣得在臉書連續發兩篇文痛批：「檢察官說我影響力很大，就算亂寫也沒關係就對了？」話鋒一轉，他將矛頭指向執政黨，沒接電話也被亂寫成一篇新聞，「這樣也免罰就是了？民進黨到底多噁心！」再度引發輿論熱議。