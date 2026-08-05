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▲漢光42號演習今日登場，台北市後備旅今下午進行臨戰訓練，複訓120迫砲組合訓練。（圖／記者林調遜攝影 2026.08.5）

漢光42號演習今（5）日登場，國軍展開10天9夜連續操演，今年首度在南北地區實施後備旅全旅動員，兩個旅共動員5千人。而台北後備旅下午在北市一所高中進行臨戰訓練，包括120迫砲組合訓練和美援M4A1步槍專長複訓。台北市後備旅迫砲營今下午在北市某高中進行臨戰訓練，只見受召後備役在幹部和教官引導下，分組進行美援M4A1步槍兵器教練、戰術射擊走位和熟悉120迫砲射擊程序。軍方人士說，全旅動員最大的困難，是裝備跟學員能充裕完成編組，而這個課目想要達到的目的，希望退伍軍人回來，就是熟悉訓練武器，達成操作武器。至於此次換裝M4A1步槍，該人士說，和過去的65K2步槍，都是按照射擊預習、專長複訓、實彈射擊程序去走，不管什麼武器，訓練上沒有太大的差別。軍方人士說，迫砲營的功能就是台北旅的火力支援，今天是在做動員準備和專長複訓，後面可能隨著訓令做誘導，而使用的120迫砲射程達6100公尺，砲班由5人組成，但也可以4人完成作業，而在教召訓練過程也會進行訓練彈射擊。M4A1步槍是美國前總統拜登（Joe Biden）任內對台軍援品項，軍方人士指出，M4A1步槍和國造T65K2、T91步槍相比，清潔方式跟大部分解落差不大，按照一樣的步驟要領進行操作與保養和清潔。