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實境節目《請世界吃桌》日前因隋棠與千千在節目中協調工作分配，引發網友熱議，不少人更點名英文流利、外景經驗豐富的Janet（謝怡芬）應該加入主持群。事實上，Janet也曾客串節目紐約篇，她今（5）日出席「視覺星球挑戰2.0」活動時，首度回應相關話題，坦言自己沒有看過引發討論的片段，也不知道外界風波，只透露當時錄影氣氛相當融洽。Janet表示，自己是在紐約時受邀客串錄影，沒有固定分工，「我其實沒有特別的角色，就是出現之後跟大家說，你要我做什麼我就做什麼。」她笑說自己本來就很習慣外景工作，加上過去曾在餐廳內外場工作，因此不管切菜、洗碗或招呼客人都沒問題，「切菜我可以切，你要我洗碗我也可以洗，我最熟的是外場，而且又是英文環境，所以缺什麼我就做什麼。」談到節目日前因隋棠工作分配掀起爭議，Janet坦言自己完全不知道，她說因為工作忙碌，至今連自己參與的紐約篇都還沒看，「我沒有看到，也沒有時間看，我去的時候感覺大家都很好，所以也沒有人跟我提這些事情。」至於是否曾受邀加入《請世界吃桌》固定主持群，Janet則透露自己也不太清楚，「我知道中間人選好像有變動過很多次，因為檔期一直在調整，所以我不知道他們有沒有找過我，最後就是去客串錄一天。」Janet最後笑說，自己算是整個節目裡最沒有壓力的人，「我是去玩的，而且是很認真地玩。」她錄影空檔還主動幫忙收盤子、做外場服務，直呼能在紐約推廣台灣文化，是一次很有意義的拍攝經驗。