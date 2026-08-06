記得刷存摺！根據勞保局行事曆資料，今（6）日預定發放國民年金保險生育給付，隨著今年起政策大升級，符合資格的媽媽最高可直接領取 10 萬元！勞保局特別提醒，生育給付設有 5 年請求權時效，逾期未領將直接充公。除了今天這筆之外，整個 8 月還有 18 筆款項接力入帳，完整政府發錢行事曆一次看。
🟡今年分娩補助大升級！生育給付最高十萬元整
今天最受矚目的高額款項，當屬衝上新高峰的「國保生育給付」。依據現行規定，只要是被保險人在保險有效期間分娩或早產（依衛福部函釋，出生時妊娠週數大於 20 週，或胎兒出生體重大於 500 公克），即可請領生育給付，基本金額按分娩當月之月投保金額一次發給 2 個月。
最關鍵的是福利大升級！自 2026 年 1 月 1 日以後分娩或早產的媽媽，政府已改由編列公務預算方式，將生育補助「直接補足至新臺幣 10 萬元」！如果是生雙胞胎以上的家庭，還會按比例直接倍增，雙胞胎領 20 萬、三胞胎領 30 萬元。
勞保局提醒，若退保後 1 年內因同一懷孕事故分娩，且未領取其他社會保險（如勞保、農保）生育給付者同樣能追溯請領。不過特別要注意，生育給付請求權自得請領之日起，因 5 年間不行使而消滅，也就是說等於直接「充公」，新手爸媽千萬別讓權益睡著充公了。
🟡八月還有18筆要發！八月入帳行事曆一次看
錯過今天給付的民眾別灰心，勞保局 8 月份還有多達 18 筆款項預定入帳，請大家先記下日期準備刷存摺：
8 月 13 日、20 日、27 日（週週發放）： 國民年金保險生育給付
8 月 14 日： 國民年金保險喪葬給付
8 月 20 日： 老農津貼、農民月退休儲金
8 月 25 日： 國民年金保險老年基本保證年金、原住民給付
8 月 28 日（發錢高峰期）： 勞保年金給付、勞退月退休金（首發+續發）、災保年金給付、災保失能照護補助
8 月 31 日（月底大壓軸）： 國保老年年金給付、國保身障年金給付（含併計勞保）、國保遺屬年金、國保喪葬給付、產檢假與陪產假薪資補助
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今天最受矚目的高額款項，當屬衝上新高峰的「國保生育給付」。依據現行規定，只要是被保險人在保險有效期間分娩或早產（依衛福部函釋，出生時妊娠週數大於 20 週，或胎兒出生體重大於 500 公克），即可請領生育給付，基本金額按分娩當月之月投保金額一次發給 2 個月。
最關鍵的是福利大升級！自 2026 年 1 月 1 日以後分娩或早產的媽媽，政府已改由編列公務預算方式，將生育補助「直接補足至新臺幣 10 萬元」！如果是生雙胞胎以上的家庭，還會按比例直接倍增，雙胞胎領 20 萬、三胞胎領 30 萬元。
勞保局提醒，若退保後 1 年內因同一懷孕事故分娩，且未領取其他社會保險（如勞保、農保）生育給付者同樣能追溯請領。不過特別要注意，生育給付請求權自得請領之日起，因 5 年間不行使而消滅，也就是說等於直接「充公」，新手爸媽千萬別讓權益睡著充公了。
錯過今天給付的民眾別灰心，勞保局 8 月份還有多達 18 筆款項預定入帳，請大家先記下日期準備刷存摺：
8 月 13 日、20 日、27 日（週週發放）： 國民年金保險生育給付
8 月 14 日： 國民年金保險喪葬給付
8 月 20 日： 老農津貼、農民月退休儲金
8 月 25 日： 國民年金保險老年基本保證年金、原住民給付
8 月 28 日（發錢高峰期）： 勞保年金給付、勞退月退休金（首發+續發）、災保年金給付、災保失能照護補助
8 月 31 日（月底大壓軸）： 國保老年年金給付、國保身障年金給付（含併計勞保）、國保遺屬年金、國保喪葬給付、產檢假與陪產假薪資補助