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中國狗仔卓偉昨（4）日直播時拋出震撼猛料，聲稱「華語樂壇三字天王」育有一名10多歲私生子，由於爆料線索與周杰倫早年投資經歷有所重疊，讓不少網友將矛頭指向他，猜測主角是他和名為劉若雪的女子，不過粉絲眼尖查詢過去資料後發現，爆料內容跟事實有巨大差異。卓偉昨日爆料，一名「華語樂壇三字歌唱天王」10多年前與一位劉姓女股東育有私生子，孩子已經10多歲，他拋出線索「曾在西安合作開公司」、「兩人同年同月同日退股」等，由於周杰倫曾與名為劉若雪的女子在西安投資餐飲公司，迅速成為討論對象。事件曝光後，粉絲馬上當起偵探去查詢公開資料，可以看見劉若雪早在2014年10月就退出公司股權；周杰倫則是在2021年12月才退股，與「同日退股」說法不符。另外爆料中說，事件是發生在周杰倫認識現在老婆昆凌之前，不過他跟昆凌早在2010年便已相識相戀，跟爆料內容存在明顯不符。事實上，周杰倫與劉若雪擁有短暫的合作關係，合作結束後，劉若雪公司在沒有獲得授權的狀況下，就擅自使用周杰倫照片，遭到男方提告，最後女方賠償22萬元並公開道歉，怎麼看都不像是能夠擁有私生子的關係。截至目前為止，周杰倫、老婆昆凌尚未針對爆料發布正式聲明。