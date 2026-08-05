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貓空纜車攜手《動物方城市》 推彩繪車廂、套票

▲貓纜主題彩繪車廂可看到《動物方城市》主題。（圖／北捷公司）

▲台北天空綠洲觀景台也將於8月8日開幕，連兩週將播映動畫《動物方城市》，民眾有機會免費觀看。（圖／台北市觀傳局提供）

想免費看電影《動物方城市》 符合兩條件就有

臺北市政府觀光傳播局今（5）日宣布，位於貓空纜車終點站「貓空站」的頂樓屋頂的台北天空綠洲觀景台（Sky Green）將於8月8日開幕，民眾只要憑貓空纜車票根且消費300元，將有機會免費看經典迪士尼動畫《動物方城市》，此「天空綠洲星空電影院」活動將於8月8日、9日以及8月15日、16日連續2個週末推出。觀傳局表示，今年貓空地區陸續推出各項精彩活動，貓空纜車與《動物方城市》合作，推出主題彩繪車廂，以及多款主題限量收藏套票，結合貓纜一日票兌換券與動物園門票，同時貓纜各車站也出現許多電影中的經典角色與場景元素，讓民眾可以拍照打卡。觀傳局並補充提到，8月由觀傳局及北捷遊憩公司攜手合作，於8月8日、9日以及8月15日、16日連續2個週末推出「星空電影院」，將在「台北天空綠洲觀景台」打造溫馨的戶外電影院，播映迪士尼經典動畫《動物方城市》。周邊廣場還有由街頭藝人帶來精彩的音樂表演，以及文創與美食的微市集。民眾，就有機會獲得星空電影院入場券，另於商圈或市集消費達門檻，還可兌換加碼好禮，數量有限，換完為止。觀傳局也預告接下來的相關活動，9月將在「台北天空綠洲觀景台」設置結合貓空意象的打卡裝置；10月至11月間，貓空地區年度亮點活動為結合指南宮自然信仰、公共藝術與優人神鼓展演的「臺北里山川公共藝術計畫」，活動串聯公共藝術作品、指南宮百年山川祭典、茶席與多場在地工作坊，並於11月21日舉辦三百人手持心燈的年度特色活動「持燈觀心」，以及優人神鼓環境劇場《桃花後》演出。▪️《動物方城市1》、《動物方城市2》8月8日、9日以及8月15日、16日連續2個週末