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美國總統川普旗下的川普媒體與科技集團（TMTG）8月1日正式推出「Truth API」付費服務，讓華爾街金融機構與金融媒體能比一般大眾更早接獲川普具市場影響力的社群媒體貼文通知。這項功能上線後，究竟有無實際訂閱者？美媒揭露了目前付費情況。根據NBC與華爾街日報報導，「川普媒體與科技集團」（TMTG）推出了名為「Truth API」的高速數據源服務，這項服務於週六正式上線，透過訂閱川普旗下的社群平台「Truth Social」，金融機構與其他組織得以在一般用戶之前，優先接獲川普及其他頂級帳號發布最新貼文的即時訊息。川普在 Truth Social 上擁有 1,300 萬名粉絲。在第二任期內，他一直將該平台作為發布官方聲明的主要管道，包括宣布徵收大規模新關稅或宣布重大軍事行動。川普史無前例地利用社群媒體公開全球事務與經濟政策的最新動態，與歷任總統形成鮮明對比；過去的總統通常透過白宮新聞室或白宮官方網站等更正式的管道發布此類消息。許多交易機構早已透過彭博（Bloomberg）、路透（Reuters）或其他專門抓取貼文並即時轉發給客戶的服務來追蹤川普的動態。然而，直接使用 Truth Social 的這套數據源，能讓機構比一般大眾提前數秒、甚至數毫秒獲取貼文內容。對於高頻交易公司而言，即使是數毫秒的差距，也可能帶來天壤之別。此外，川普本人也將從這項新服務中獲益。根據川普 2025 年的財務申報資料，他是 TMTG 的主要股東，持有 1.1475 億股，占該公司股權的 41%。民主黨籍參議員伊莉莎白·華倫（Elizabeth Warren，麻州）與亞當·希夫（Adam Schiff，加州）已促請美國證券交易委員會（SEC）調查川普媒體出售總統貼文優先存取權的行為是否違法。議員們在信中質疑，該訂閱服務嚴重濫用總統職權以謀取私利，損害了普通投資人的權益與市場的誠信，同時助長了華爾街與其他富裕的內部人士。TMTG 代理執行長麥格恩（Kevin McGurn）在聲明表示，市場本就會因 Truth Social 上的貼文而產生波動，Truth API 能提供該平台最具市場震撼力的貼文，提供直接、授權且即時的數據串流，強調都是公開資訊，出售的是傳輸速度差。目前究竟有沒有人訂閱這項功能？華爾街日報導提到，至少有五家客戶已簽約。川普媒體公司稱，客戶包括財經新聞機構和高頻交易公司。訂閱費用一個月要多少錢？一位知情人士告訴Axios，造訪該平台十大熱門帳戶的費用為每月6萬至10萬美元。如果客戶想要存取更多類型的帳戶，則可能需要支付更多費用。