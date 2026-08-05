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葉元之批沈伯洋談政見 像「非洲每過一分鐘就有60秒過去」

民進黨台北市長參選人沈伯洋4日公布競選口號「台北順起來，Future soon」；國民黨立委王鴻薇質疑，有大罷免既視感，讓綠委不滿。國民黨立委羅智強今（5）日說，大罷免時民進黨全部都在跳「來來來、怎麼樣、怎麼樣」的「來來舞」，「來來舞」才是沈伯洋最好的競選手勢。國民黨立委王鴻薇質疑沈伯洋的競選主視覺「台北順起來，Future soon」，並比「台北順起來」手語，有大罷免既視感；此舉引發民進黨立委林楚茵批評，痛批國民黨過去欺壓台語、貶低本土語言習慣了，現在連手語也要拿來笑，「如此沒文化，難怪大砍公視預算。」對此，羅智強則認為，民進黨不要羞辱手語，大罷免時民進黨跳「來來來怎麼樣」，這也是手語嗎？競選人要用任何方式做宣傳，對手評價你也很正常，民進黨對國民黨候選人各種評價、嘲諷還少嗎？最經典是「來來來怎麼樣」。羅智強反諷，自己不太認同王鴻薇，不能只評論沈伯洋的競選手勢，應該建議沈伯洋選舉造勢舞就是「來來來怎麼樣」，超級棒，「我好期待每天看沈伯洋跟吳思瑤一起跳『來來來怎麼樣』，拜託完成我心願」。羅智強認為，沈伯洋應該把大罷免舞延續傳統，愛製造仇恨的沈伯洋，這次選台北市長怎麼可以不繼續製造仇恨，大罷免舞就是沈伯洋最好的競選手勢跟競選舞。藍委葉元之也說，民進黨應該好好教沈伯洋講話，讓人聽得懂，沈受訪提到的想法都是廢話，像是要大家休息時間對齊，以及昨天台北順起來也一樣。他舉例，像是說「當我頭髮變多了，看起來蓬鬆就不會覺得頭髮少了」、「當我存款很多，有車、有房，股票有賺錢，就不會感覺沒錢」、「非洲每過一分鐘，就有60秒過去」，他到底在幹嘛？透過廢話、手勢，還有綠委吳思瑤跟陳培瑜陪伴，一路到11月28日嗎？