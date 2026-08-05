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父親節送禮進入最後倒數，Coupang酷澎8月7日限量開賣Apple、BRAND'S白蘭氏等品牌官方熱門商品，優惠價最低88元起。從3C科技、收藏玩具到營養保健一次備齊，搭配「火箭速配」最快隔日到貨服務，讓消費者即使最後一刻挑選禮物，也能將心意準時送達。8月7日Apple iPad Air M4 11吋萬元有找，透過Apple官方授權通路Coupang酷澎購買，享品牌正品與安心售後保障。此外還有，JBL 開放式耳夾藍牙耳機888元、夏日消暑飲品黑松沙士24入88元；實際商品及數量依Coupang酷澎活動頁面公告為準。火箭跨境精選全球人氣商品 優質美國保健品限時最低6折起Coupang酷澎透過火箭跨境精選多款美國人氣保健商品，提供豐富選擇與便利配送服務，下單後最快3天即可到貨，免去找尋代購的麻煩，訂閱制WOW會員並享無條件免運，讓消費者輕鬆享受安心、便利的跨境購物體驗。針對不同生活型態，Coupang酷澎滿足全齡族群健康維持需求。長時間使用電腦、手機的上班族，推薦Doctor's BEST 葉黃素、Swanson 葉黃素，以及 SPORTS RESEARCH Omega-3 三重深海魚油、蝦紅素等優質商品，作為日常營養補充。生活步調忙碌、重視均衡營養的消費者，則可選擇 NOW Foods 甘胺酸鎂、Doctor's BEST 高吸收率鎂及 LIFE EXTENSION Neuro-Mag 左旋蘇糖酸鎂等熱門商品，打造每日健康補給。此外，熟齡族群及運動愛好者可選擇 NOW Foods UC-II 非變性二型膠原蛋白，作為行動力保養。Coupang酷澎持續以顧客為核心，攜手國際及本土優質品牌合作，提供涵蓋3C家電、家庭日用品、餐廚用品、美妝保養、保健品、食品飲品等多元選品，讓顧客一站購足各式送禮需求。結合「火箭速配」最快隔日到貨服務與品牌官方安心品質，無論提前準備或臨時選購，都能輕鬆將心意準時送達。