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全年處分目標兩位數船舶

慧洋海運今（5）日公布7月營收20.98億元，年增56.22%；營業利益9.23億元、營業利益率44%；稅前淨利為8.7億元，自結每股稅前盈餘為1.17元。市場預期疫情期間散裝新造船陸續投入營運，恐對運價形成壓力，但慧洋認為船舶供給壓力仍相對有限，將持續汰舊換新，優化船隊結構與營運效率。散裝航運進入暑期傳統淡季，但受美伊戰事影響，市場船舶周轉率下降，散裝運價仍維持高檔，挹注營運表現較去年同期成長。慧洋7月出售一艘液化石油氣運輸船，認列處分損失約50萬美元；累計前7月合併營收為新台幣117.7億元，營業淨利41.47億元，稅前盈餘39.32億元，自結每股稅前盈餘5.27元。慧洋近期依二手船舶市況處分老舊船舶，7月下旬公告處分一艘超級極限型舊船，預計處分利益約為1000萬美元。慧洋2026年預計將處分6艘老舊船舶，其中3艘已正式認列處分利益，另外3艘將於第三季末陸續售出，持續朝全年處分兩位數船舶目標邁進。展望未來，慧洋持審慎樂觀態度，目前荷姆茲海峽日均船舶通行數量遠不及美伊開戰前的十分之一，整體局勢仍充滿高度不確定性，船舶周轉率下降使散裝航運即便進入暑假運輸淡季，運價仍維持高檔表現。