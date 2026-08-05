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▲今年OPEN! RUN集結療癒系角色、百萬人氣 YouTuber 到萌系吉祥物，推出8大話題領跑隊伍。（圖／7-11提供）

衣」、完賽紀念獎牌與豐富完賽大禮包外，還有專屬驚喜，3K OPEN!隊有OPEN!造型抱枕毯、瑋瑋粉絲可獲得「瑋！路跑應援禮包」、貓貓蟲咖波隊的跑步場景面紙套與吸水大浴巾、救援小英雄波力隊的波力兒童碗、最強筆電隊則有專為筆粉打造的限定短袖紀念T-shirt、巧虎好朋友隊的巧虎野餐墊與巧虎圍巾、罐頭豬 LuLu 隊的晴雨二用折傘。



OPEN! RUN怎麼報名！早鳥折100元



2026 OPEN! RUN早鳥優惠期間起至8月18日 23:59 止，凡於期間內報名並成功繳費者，即可享有報名費直接現折100元的超值回饋。此外，活動更推出中國信託卡友專屬購票折扣，可享早鳥票價95折優惠，uniopen 聯名卡友更可享早鳥票價92折。



以「3K OPEN!隊」為例，早鳥價 999 元，搭配指定卡種折扣後最低僅需919元即可入手。不只個人報名享折扣，好朋友揪團參賽更划算，單筆報名每滿3人即贈送 OPENPOINT 點數1000點且可無上限累贈，點數將統一發送至團體聯絡人的 uniopen 會員帳戶，越多人組隊參加越划算（卡友優惠限量發售，兩種優惠恕不併用）。



▲今年活動迎來重大創新，集結史上超狂陣容，首度開放7大卡通、明星。（圖／7-11提供） 「2026新世紀福音戰士路跑」10/24登場！時間、地點一次看



此外，「2026新世紀福音戰士路跑」將於10月24日在台北馬場町紀念公園舉辦，規劃2公里路線，採分梯起跑，適合粉絲、親子一同參加。活動即日起開放報名至9月11日（額滿提前截止），報名費為1580元，限額2900人。前1500名完成報名並繳費者，可獲得「EVA-01初號機插入栓保溫瓶」早鳥禮。



除了早鳥禮外，每位參加者都會獲得EVA主題紀念上衣、收納包、側背包、識別證套及號碼布等參賽物資，完賽後則可領取作戰完遂紀念獎牌與電子完賽證書。活動物資將於賽前採郵寄方式寄送，讓參加者當天可直接前往會場報到。



▲2026《新世紀福音戰士》路跑將於10月24日在台北馬場町紀念公園登場。（圖／翻攝自 iRunner）



7-11親子路跑盛會「2026 OPEN! RUN」今（5）日起開放報名，今年集結史上最狂陣容，首度開放 7 大卡通、百萬網紅聯動領跑，並合作專業運動品牌，打造共8個組別，《NOWNEWS》整理報名資訊、活動亮點一次收，早鳥報名費現折100元今年OPEN! RUN不只是路跑，更集結療癒系角色、百萬人氣 YouTuber 到萌系吉祥物，推出8大話題領跑隊伍，包括當家代表「3K OPEN!隊」與首度合作的專業運動品牌打造11K組別；由瑋瑋 黃挺瑋號召「3K 瑋！一起來路跑！」。還有紅遍全台的超萌 「3K 貓貓蟲咖波隊」、呆萌粉嫩超療癒的 「3K 罐頭豬 LuLu 隊」、由百萬遊戲YouTuber 有感筆電 Daptoper領跑的 「3K 最強筆電隊」以及推出6歲以下孩童免報名費的兒童界大明星「3K 巧虎好朋友隊」與「3K 救援小英雄波力隊」。加入專屬隊伍的跑者，除了可獲得「OPEN!紀念跑