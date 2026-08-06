暑假「星巴克買一送一」最新咖啡優惠推薦！根據星巴克官網，中秋節禮盒85折再送飲料好友分享優惠；父親節滿額贈送LOVE DAD石斛蘭花束祝爸爸節快樂。星巴克表示，首度攜手泡泡瑪特（POP MART），歡慶MOLLY 20週年推出亞太限定聯名系列，開喝甜蜜「草莓布蕾星冰樂」新品，並以藝術家、小天使及海洋精靈三款造型打造Bearista x MOLLY小熊玻璃杯、馬克杯盤組、不鏽鋼杯、水壺及手提袋，周邊商品價格一次整理。
星巴克：買一送一！星沁爽單杯99元、父親節送石斛蘭 三大咖啡優惠
暑假即將迎接父親節、中秋節，《NOWNEWS今日新聞》記者為大家整理推薦，最新「星巴克買一送一」三大咖啡優惠！
◾️星巴克買一送一！即日起至9月13日，購買星巴克中秋節禮盒，享會員專屬最高85折優惠，預購結帳再送「秋節飲料好友分享優惠券」，相當於「星巴克買一送一」咖啡優惠喝到10月中。
◾️父親節滿額贈！8月6日至8月8日，星巴克歡慶父親節LOVE DAD石斛蘭滿額贈活動，於門市單筆消費金額滿888元，即可獲得「石斛蘭花束」一束，祝爸爸節快樂。
◾️星沁爽單杯99元！即日起至8月11日（二），星巴克全台門市，蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽、蘋果山竹風味爆爆椰奶星沁爽、芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽、芒果火龍果冰雪星沁爽，大杯單一價99元；還可加15元升級特大杯。
提醒大家，不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏Dream Plaza台北門市；優惠品項依各門市現貨為準；優惠、各行銷活動恕不合併使用。
星巴克聯名泡泡瑪特！草莓布蕾星冰樂新品！MOLLY小熊玻璃杯超可愛
盲盒公仔迷尖叫了！星巴克首度攜手泡泡瑪特（POP MART）經典角色MOLLY，由藝術家Kenny Wong創作，傲嬌大眼睛、搭配噘嘴翹起嘟嘟唇的倔強表情，形塑每個人心中都有著一位自信的小女孩，風靡全球。
星巴克歡慶MOLLY 20週年推出亞太限定聯名系列，開喝甜蜜「草莓布蕾星冰樂」限定新品，以MOLLY的夢幻童趣世界為靈感，選以粉嫩草莓奶霜、滑順布蕾搭配綿密鮮奶油，呈現甜蜜豐富的口感，成為夏日充滿幸福感的限定風味。
星巴克並以MOLLY藝術家、小天使及海洋精靈三款造型，打造一系列周邊商品。超可愛的Bearista x MOLLY小熊TOGO玻璃冷水杯，戴上趴著貓咪的貝蕾帽、與星星項鍊，熊肚上還有畫家MOLLY手繪的小花，看了忍不住尖叫。
清透水藍色的海洋精靈MOLLY，幻化成鑲有珍珠與星星的不鏽鋼把手杯、掛著蝴蝶結珠珠吊飾的不鏽鋼杯、不鏽鋼水壺及手提袋。尤其一組馬克杯盤組，有著花瓣造型的杯口、搭配浮雕工藝，波光粼粼的海浪從杯身延伸至底盤，為夏日沁透出清涼。
星巴克MOLLY聯名周邊商品開賣資訊
◾️8月10日（一）星禮程會員搶先收藏，聯名商品會員優先購；限定飲品「草莓布蕾星冰樂」會員搶先體驗。
◾️8月11日（二）聯名商品正式上市，全台指定門市及線上門市同步販售星巴克MOLLY聯名商品；全台門市開賣「草莓布蕾星冰樂」（依各門市供貨狀況為準）。
CAMA CAFE：寄杯「買9送1」父親節咖啡優惠！
迎接2026父親節，CAMA CAFE推出期間限定夏日冰果季，以水果風味為靈感，開喝全新期間限定飲品「
海鹽西西里」大杯110元，兩款精品手沖咖啡「盛夏蜜桃精品手沖」大杯130元與「 盛夏草莓精品手沖」大杯130元，8月5日至9月30日限時販售。
正式宣布推出全新貝果
系列，有原味55元、蔓越莓65元、起司乳酪65元，搭配藍莓奶油抹醬、雙色巧克力抹醬、花生醇巧抹醬等多款抹醬，購買任一貝果加購抹醬15元（原價20元／個）。
CAMA CAFE父親節咖啡優惠， 8月5日至8月9日，凡於CAMA CAFE會員APP寄杯指定飲品享「買9送1」優惠（每組商品每人限購2組）。
我是廣告 請繼續往下閱讀
暑假即將迎接父親節、中秋節，《NOWNEWS今日新聞》記者為大家整理推薦，最新「星巴克買一送一」三大咖啡優惠！
◾️星巴克買一送一！即日起至9月13日，購買星巴克中秋節禮盒，享會員專屬最高85折優惠，預購結帳再送「秋節飲料好友分享優惠券」，相當於「星巴克買一送一」咖啡優惠喝到10月中。
◾️父親節滿額贈！8月6日至8月8日，星巴克歡慶父親節LOVE DAD石斛蘭滿額贈活動，於門市單筆消費金額滿888元，即可獲得「石斛蘭花束」一束，祝爸爸節快樂。
◾️星沁爽單杯99元！即日起至8月11日（二），星巴克全台門市，蘋果山竹風味爆爆檸檬星沁爽、蘋果山竹風味爆爆椰奶星沁爽、芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽、芒果火龍果冰雪星沁爽，大杯單一價99元；還可加15元升級特大杯。
提醒大家，不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏Dream Plaza台北門市；優惠品項依各門市現貨為準；優惠、各行銷活動恕不合併使用。
盲盒公仔迷尖叫了！星巴克首度攜手泡泡瑪特（POP MART）經典角色MOLLY，由藝術家Kenny Wong創作，傲嬌大眼睛、搭配噘嘴翹起嘟嘟唇的倔強表情，形塑每個人心中都有著一位自信的小女孩，風靡全球。
◾️8月10日（一）星禮程會員搶先收藏，聯名商品會員優先購；限定飲品「草莓布蕾星冰樂」會員搶先體驗。
◾️8月11日（二）聯名商品正式上市，全台指定門市及線上門市同步販售星巴克MOLLY聯名商品；全台門市開賣「草莓布蕾星冰樂」（依各門市供貨狀況為準）。
迎接2026父親節，CAMA CAFE推出期間限定夏日冰果季，以水果風味為靈感，開喝全新期間限定飲品「
CAMA CAFE父親節咖啡優惠， 8月5日至8月9日，凡於CAMA CAFE會員APP寄杯指定飲品享「買9送1」優惠（每組商品每人限購2組）。