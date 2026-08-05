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天津榮鋼先行者男籃今（5）日官方宣布，台灣明星後衛林庭謙合約期滿，雖然球團開出CBA規定最高的稅前600萬人民幣（約台幣2872萬元）頂薪續約，但林庭謙因職涯規劃，最終決定返台加盟TPBL臺北台新戰神。根據中媒消息指出，戰神開出的年薪預計超過CBA規定最高的稅前600萬人民幣。林庭謙上季在CBA繳出場均19.2分、5.2助攻的數據，極高的身價也讓外界好奇，TPBL聯盟對於球員薪資究竟有何規定？過去又有哪些球星領過天價合約？根據天津榮鋼先行者官方公告，球團有向林庭謙提出符合CBA規範的「滿額頂薪」續約合約，但林庭謙最終基於個人生涯規劃，選擇返台加盟TPBL臺北台新戰神，開啟職業生涯新階段。不過天津提前暴雷後，戰神球團至今還沒有給出官方說明。依照CBA現行規定，本土頂薪球員最高年薪為稅前600萬元人民幣，天津方面也證實曾開出頂薪待遇留人。不過，中媒消息指出，戰神為爭取林庭謙回歸，開出年薪可能落在新台幣4000萬至5000萬元區間，合約形式則可能採「1＋1」的彈性架構。若最終合約數字屬實，林庭謙將有機會刷新台灣本土球員薪資紀錄，成為TPBL甚至整體台籃市場最受矚目的頂薪球員之一。林庭謙自2020年透過CBA選秀加盟天津先行者，6年間逐漸成長為球隊後場核心。2025-26賽季，他出賽41場，平均上場35分鐘，可以繳出19.2分、5.2助攻、2.7籃板以及1.5抄截的全面數據，不僅入選CBA全明星賽，也獲得年度第二隊肯定。憑藉旅外經驗、中華隊資歷以及成熟的控場能力，林庭謙決定返台自然會成為各隊爭搶目標。在林庭謙加盟之前，TPBL本土球員薪資最高紀錄，由新北中信特攻球星阿巴西保持。阿巴西結束日本職籃歷練後回歸母隊，簽下一紙「3＋2年」複數年合約，市場推估年薪約新台幣2500萬元，成為目前台灣本土球員頂薪代表之一。而台灣籃壇另一個高薪案例，則是華裔球星林書豪。2023年林書豪加盟新北國王時，簽下「1＋1年」合約，市場推估年薪超過新台幣3000萬元，也曾刷新台灣職籃薪資討論熱度。若林庭謙最終年薪達3000萬元以上，不僅將超越阿巴西與林書豪之外，也可能成為台灣本土球員史上最高薪案例。根據TPBL聯盟規章，本土球員薪資採取市場自由機制，並沒有設定最高薪限制，與CBA現行規定本土頂薪球員最高年薪為稅前600萬元人民幣不同。聯盟規定，本土球員最低保障月薪為新台幣5萬元，最高月薪則不設上限。也就是說，只要球團與球員雙方達成共識，理論上可以開出遠高於聯盟保障標準的大合約。另外，曾入選FIBA 5X5國際正式錦標賽中華隊名單，包括世界盃會內賽、亞洲盃會內賽、亞運12人名單，以及符合資格賽登錄規範者，至少保障年薪新台幣120萬元。這項規定主要是保障具備國際賽經驗的國手球員，確保代表隊資歷能反映在職業市場價值上。除了本土球員薪資受到關注外，TPBL對於外籍球員也設有明確規範。目前聯盟規定，各隊外籍球員薪資總額上限為每月11萬美元，需配置4名外籍球員；單一洋將每月薪資不得低於5000美元，以上皆以球員實領薪資計算。例行賽期間，洋將薪資支付以8個月為原則，若球隊晉級季後賽，包含挑戰賽、季後賽以及冠軍賽，最多可再增加1個月薪資。此外，外籍球員合約中的例行賽獎金，包括勝場獎金、出賽獎金以及個人獎項獎金等，總額不得超過年薪10%。近年台灣職籃市場競爭升溫，各隊開始更加重視本土核心的培養。桃園雲豹近年也曾大手筆留住年輕主力，包括林信寬、高錦瑋等球員，其中高錦瑋更簽下多年頂薪長約，平均年薪突破新台幣千萬元級距。雲豹執行長張建偉曾表示，球員實際年薪數字涉及合約內容，不便公開，但球團願意投資年輕核心，反映台籃市場對優質本土球員的需求提升。從林書豪、阿巴西，到如今可能再創紀錄的林庭謙，台灣職籃薪資市場正逐漸走向成熟。隨著頂尖本土球員價值提升，未來「千萬年薪」合約，恐怕不再只是少數案例。