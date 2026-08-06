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誰適合用瘦瘦針？ 食藥署列對象

瘦瘦針不良反應累計48件 急性腎損傷、腸胃疾病等

瘦瘦針風靡全球，讓肥胖治療邁入新時代。但隨著需求快速增加，其使用資格、副作用等也受到討論。根據食藥署最新統計對於GLP-1受體促效劑類藥品，用體重控制的不良反應通報件數共計48件，提醒民眾，使用藥品須經醫師診斷、專業評估並開立處方。瘦瘦筆近年席捲全球，而瘦瘦筆為一種特定藥品的俗稱，以類似人體腸道分泌的「類升糖素胜肽-1(Glucagon-like peptide-1, GLP-1)」荷爾蒙為主成分的藥品，稱作GLP-1受體促效劑。食藥署提到，目前食藥署已核准的GLP-1受體促效劑藥品主成分包括liraglutide、semaglutide、dulaglutide、lixisenatide等四項，主要適應症均為用於治療高血糖或預防心血管事件的發生，但僅有liraglutide可用於體重控制，其他三者並無相關體重控制的適應症。但食藥署僅核准主成分為liraglutide的藥品可用於體重控制，原因就是除了能降低血糖、預防心血管疾病，還可刺激胰島素分泌、抑制升糖素、延遲胃排空及降低食慾等而達到減重效果。由於藥品多以筆狀設計給予病人施用，且經醫師處方可用於體重控制，因此被暱稱為「瘦瘦筆」、「瘦瘦針」。常見的瘦瘦筆，大致分為每週注射及每天注射。以週纖達、胰妥讚還有猛健樂來說，是每週注射；善纖達每天注射。而胰妥讚及猛健樂皆為飲食及運動療法之外的輔助治療，用於改善第二型糖尿病成人病人血糖控制。週纖達則是低熱量飲食及增加體能活動的輔助療法，適用對象為成人且初始身體質量指數 (BMI) 為大於等於30kg/m²；或大於等於27kg/m²、小於30kg/m²，且至少患有一項體重相關共病，如高血壓、血脂異常等，作為低熱量飲食及增加體能活動的輔助療法等。食藥署仿單顯示，每天注射的善纖達用於體重控制，作為低熱量飲食、增加體能活動外的輔助療法，適用對象為成人且初始身體質量指數 (BMI) 大於等於30kg/m²等。但誰適合使用瘦瘦針？食藥署指出，以成人BMI ≧ 30，或BMI在27至30之間且伴隨高血壓、第二型糖尿病、血脂異常等共病；12歲以上青少年則是體重超過60公斤肥胖者，且經醫師診斷、評估後，由藥師調劑給藥，絕對不要從網路或私人管道購買，避免買到偽藥或劣藥。在副作用統計上，根據食藥署最新資料，截至今年7月16日，瘦瘦針用於體重控制不良反應通報件數共計48件，通報症狀包含腸胃疾病（含腹痛、腸阻塞、胰臟炎）、急性腎損傷、低血糖、嗜睡、神經疾病（含癲癇、暈眩、喪失意識、暈厥）、抑鬱、視力模糊、疑似眼中風、進食障礙、噁心、嘔吐、注射部位不適（發紅、過敏、搔癢）等，目前尚未偵測到新增風險。而我國GLP-1受體促效劑類藥品（俗稱瘦瘦針），皆為須經醫師診斷開立處方藥品。目前核准用於「體重控制」GLP-1受體促效劑類藥品，包含3種成分，共計36張許可證（tirzepatide 18張、semaglutide 17張及liraglutide 1張）。近年semaglutide及tirzepatide這兩項成分藥品使用於「體重控制」的量快速增加，食藥署藥品組簡任技正劉佳萍提到，為合理使用及保障民眾用藥安全，衛福部就該2項成分藥品要求許可證持有商執行風險評估及管控計畫(RMP)。而為了讓民眾在用藥前充分了解風險，並正確使用，食藥署近期公告「含semaglutide及tirzepatide成分藥品風險評估及管控計畫」相關事宜，要求含有前述2項成分藥品的許可證持有商，必須以「容易理解文句」撰寫病人用藥安全指引，並在診治或調劑時，直接交付給病人或定點提供索取。