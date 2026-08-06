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睡眠開啟飛航模式 睡醒就到新地點

▲玩家們可以跟布丁狗等三麗鷗角色，一起踏上旅程。（圖／《三麗鷗明星 夢境之旅》）

角色陪你入睡 台灣未上架

以三麗鷗明星為主角的睡眠輔助應用程式《三麗鷗明星夢境之旅》（暫譯，サンリオキャラクターズ ゆめたび），今（5）日在日本、韓國主要應用程式商店上架，不過目前這款APP還沒有在台灣推出，台灣的三麗鷗迷要再等等了。《三麗鷗明星夢境之旅》官方表示，這款睡眠輔助應用程式是以三麗鷗角色們為主角，玩家們要跟著三麗鷗角色，如布丁狗、Hello Kitty、大耳狗喜拿、帕恰狗，一起搭乘飛機前往夢境之旅，醒來就會達到目的地。玩家在睡醒之後，就會抵達以甜點為主題的20種以上目的地，只要遵守就寢時間，就能解鎖新的旅遊地點。應用程式模仿上飛機要開「飛航模式」，只要到了就寢時間手機就會開啟「睡眠飛航模式」，限制手機使用，讓玩家更專注在睡眠上。睡眠輔助應用程式中的三麗鷗角色們，主要以3D方式呈現，每個角色都有80種以上的服裝，玩家們可以收集服裝，並享受換裝的樂趣。另外，應用程式也有各種角色的ASMR睡眠聲音，以及起床鬧鐘等。開發團隊HUSTLERS Corp.表示，他們的目標不僅是限制使用者在睡前的手機使用，而是希望使用者透過跟三麗鷗角色們，一起踏上旅程、入睡，在早晨抵達目的地的有趣體驗，培養使用者健康的睡眠習慣。目前《三麗鷗明星夢境之旅》只在日本及韓國推出，台灣尚未有上架消息。