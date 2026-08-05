我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與日本採取聯合干預行動買進日圓後，日圓兌美元從最低163.98回升至155.22，目前在157.77附近盤整，不過，美國財政部長貝森特喊話，美國將「不惜一切代價」支持日本，守護日圓匯率穩定。至於美日干預日圓的效果，中央銀行外匯局長蔡烱民今（5）日認為，短期效果已達到，但長期還是要看美元走勢，目前市場預期美國聯準會（Fed）9月升息機率超過5成，若升息對美元有支撐，不利日圓表現。就美日干預日圓來看，蔡烱民分析，短期效果是存在的，至少短期效果已達到，長期還是要看未來美元走勢，包括美國貨幣政策，目前市場預期聯準會9月升息略高於5成，對美元有支撐，稍不利日圓表現，但美國是否升息仍是未定數，還是要美國經濟數據表現，因此要再觀望一陣子。至於美國若升息，美日干預日圓會不會功敗垂成？蔡烱民說，美元強主要是通膨疑慮及經濟有韌性，經濟表現好資金就往那走，最近美元指數在100上下，變動不大，日本央行也在升息，只是升息速度及幅度比較有限，美國升息也不見得日圓就會走強，從過去經驗來看，降息前美元走弱，等降息後美元就走強，同樣，升息前美元走強，但升息後美元就轉弱。不過，他也強調，美元畢竟是國際主要貨幣，美日聯合干預至少短期效果已達到，而影響美元走勢因素還有地緣政治等因素，像近日油價下來，美元相對就沒那麼強了。至於美日干預日圓有無目標價位？蔡烱民認為，只能說163至165應該是他們不希望看到的價位。