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俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑類藥品，翻轉減重市場，顛覆許多人的想像。但在這項減重大熱門的藥物使用上，卻出現疑似不良反應。醫師提醒，一定要經過醫師諮詢再使用，曾聽過有個案是透過朋友從外面帶回，也就是來路不明的瘦瘦針，另外也遇過患者施打後，出現2週沒排便的情況，但都可以經過醫師處方開立其他藥物協助，所以不要自行隨意施打。新光醫院腸胃肝膽科主治醫師朱光恩受訪時提到，GLP-1最主要的機轉是針對中樞神經、飢餓的控制，抑制食慾讓人不想吃東西；另外，可能會讓胃、腸子的蠕動變慢。但當腸胃蠕動變慢時，朱光恩說，也意味著胃的排空速度會變慢。醫師舉例，如早上吃了一頓早餐，但因為排空速度減緩，到了下午，早上那份吃下肚的早餐仍存在在胃裡。朱光恩指出，也因為胃部排空速度很慢，因此會一直處在飽足感的狀態，自然而然看到食物就沒有食慾。醫師解釋，像是照胃鏡的時候，也會提醒患者一週前不要再施打瘦瘦針，因為空腹8小時對瘦瘦針使用者而言，胃裡都還會有食物。對於瘦瘦針的效用，朱光恩透露，臨床觀察，個案平均2個月可瘦下約10公斤。但開始使用後，究竟要什麼時候停藥，醫師說，目前醫界尚無定論，而減重雖然確實可透過瘦瘦針帶來效果，但是不是單純靠吃藥、打針，仍需透過自律、生活習慣的養成。至於在不良反應上，根據食藥署統計，相關藥物用於體重控制的不良反應通報件數，今年截至7月16日共計48件。症狀包含腸胃疾病、如腹痛、腸阻塞等，還有低血糖、噁心或嘔吐、視力模糊等。朱光恩則說，臨床門診曾看過極端的案例，有個案曾經兩週都沒排便，出現些微腸阻塞現象，但還是會放屁，只是就一直不排便，導致肚子很脹。醫師提到，這也就是胃的排空速度變慢，所帶來的副作用，甚至出現噁心等。此時醫師就會藉由軟便劑等處方，或是透過益生菌等協助。不過，出現嚴重副作用者仍屬於少數。朱光恩說，許多報導也提及，美國有不少案例是急性胰臟炎、視神經衰退等，台灣則較少見。朱光恩仍強調，無論如何，瘦瘦針不可以隨便施打。醫師說，甚至曾在門診遇過，因為瘦瘦針太熱門，有民眾甚至會施打不明來源的瘦瘦針，「這真的讓人毛骨悚然」，呼籲民眾千萬不要隨便亂打。