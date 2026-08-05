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民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚到饒河夜市掃街拜票，老字號麵線店「東發號」老闆娘邀請沈伯洋在牆上簽名，更現場秀出被蓋掉的台北市長蔣萬安簽名，沒想到卻遭網友灌爆洗1星負評。對此，北市松信區立委徐巧芯喊話，支持蔣萬安的朋友不需要出征店家，她認為店家少了尊重，但那是店家決定，別讓無聊幼稚舉措影響自己的生活。徐巧芯在臉書表示，沒有必要跟那群大罷免動不動出征別人的青鳥一樣惹得一般民眾反感，沒必要讓自己的支持變成反效果。徐巧芯表示，她不認同店家當初找蔣萬安簽名，然後又遮蓋起來，還選在沈伯洋來簽名的時候故意掀開。個人覺得很沒必要，少了尊重。但那是店家的決定，他們選擇可以「不同意但尊重」，並不衝突。徐巧芯強調，自己喜歡的店家在能力範圍內支持，不喜歡的就祝他一切順心。好好生活永遠是最重要的，別讓那些無聊幼稚舉措影響自己的生活。