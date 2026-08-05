民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今(5)日宣布，將以「南方崛起 邁向國際」為主視覺的市政願景公車廣告正式上路，另一方面，民進黨籍市議員及市議員參選人與其合掛的競選看板亦陸續亮相。同時，國民黨高雄市長參選人柯志恩競選網站今天也上線，希望透過更貼近生活的設計與呈現方式降低閱讀門檻，讓更多人看見她對高雄未來的願景。
賴瑞隆表示，公車是市民日常通勤最熟悉的交通工具，陪伴大家出發，也守護平安回家。移動式廣告承載的不僅是競選資訊，更是對未來的承諾。他將以「拚產業、留人才、強交通、顧生活」4大目標，延續現任市長陳其邁奠定的市政成績。
賴瑞隆也強調，選戰即將進入關鍵階段將秉持初心，他將與所有相同理念的市議員及市議員參選人攜手並肩，持續深入38個行政區，傾聽地方聲音，以最大的團結凝聚最大的力量，共同爭取市長接棒、議會過半，打造更進步、更幸福的高雄。
同時，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天也宣布競選網站正式上線，網站以「夢想海港，世界雄心」為主軸，透過一站式數位平台規劃五大亮點，包括「認識志恩」，完整呈現她一路以來的學經歷與參選初衷，讓市民朋友看見「這柯不一樣」的堅定承諾；「完整政見主張」公開包含「教育典範」、「成就青年」等九大政策藍圖。
還有「即時闢謠專區」在第一時間公布查證資訊，與市民共同守護理性選舉；「最新影音與行程」讓支持者隨時掌握選戰脈動；以及「線上捐款與競選小物」，全面支援信用卡與行動支付，提供安全便利的支持管道。
柯志恩強調，「市民在乎的事情，就是我在乎的事。」因此，希望將政策理念透過更生活化、更容易理解的方式傳達給市民朋友，也展現她務實治理的決心。
柯志恩也重申國民黨針對高雄選情只有一個目標，就是「全壘打勝選」，她會與黨籍議員、里長及理念相近的參選夥伴一起努力「翻轉高雄」。
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賴瑞隆也強調，選戰即將進入關鍵階段將秉持初心，他將與所有相同理念的市議員及市議員參選人攜手並肩，持續深入38個行政區，傾聽地方聲音，以最大的團結凝聚最大的力量，共同爭取市長接棒、議會過半，打造更進步、更幸福的高雄。
柯志恩強調，「市民在乎的事情，就是我在乎的事。」因此，希望將政策理念透過更生活化、更容易理解的方式傳達給市民朋友，也展現她務實治理的決心。
柯志恩也重申國民黨針對高雄選情只有一個目標，就是「全壘打勝選」，她會與黨籍議員、里長及理念相近的參選夥伴一起努力「翻轉高雄」。