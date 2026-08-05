我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民進黨籍市議員及市議員參選人與賴瑞隆合掛的競選看板亦陸續亮相。(圖／民進黨高雄市長參選人賴瑞隆提供)

▲國民黨高雄市長參選人柯志恩今天也宣布以「夢想海港，世界雄心」為主軸的競選網站正式上線。(圖／國民黨高雄市長參選人柯恩提供)

▲柯志恩上線的競選網站特別規劃五大亮點，包括「認識志恩」、「這柯不一樣」、「完整政見主張」、「即時闢謠專區」、「最新影音與行程」以及「線上捐款與競選小物」。(圖／國民黨高雄市長參選人柯恩提供)

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今(5)日宣布，將以「南方崛起 邁向國際」為主視覺的市政願景公車廣告正式上路，另一方面，民進黨籍市議員及市議員參選人與其合掛的競選看板亦陸續亮相。同時，國民黨高雄市長參選人柯志恩競選網站今天也上線，希望透過更貼近生活的設計與呈現方式降低閱讀門檻，讓更多人看見她對高雄未來的願景。賴瑞隆表示，公車是市民日常通勤最熟悉的交通工具，陪伴大家出發，也守護平安回家。移動式廣告承載的不僅是競選資訊，更是對未來的承諾。他將以「拚產業、留人才、強交通、顧生活」4大目標，延續現任市長陳其邁奠定的市政成績。賴瑞隆也強調，選戰即將進入關鍵階段將秉持初心，他將與所有相同理念的市議員及市議員參選人攜手並肩，持續深入38個行政區，傾聽地方聲音，以最大的團結凝聚最大的力量，共同爭取市長接棒、議會過半，打造更進步、更幸福的高雄。同時，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天也宣布競選網站正式上線，網站以「夢想海港，世界雄心」為主軸，透過一站式數位平台規劃五大亮點，包括「認識志恩」，完整呈現她一路以來的學經歷與參選初衷，讓市民朋友看見「這柯不一樣」的堅定承諾；「完整政見主張」公開包含「教育典範」、「成就青年」等九大政策藍圖。還有「即時闢謠專區」在第一時間公布查證資訊，與市民共同守護理性選舉；「最新影音與行程」讓支持者隨時掌握選戰脈動；以及「線上捐款與競選小物」，全面支援信用卡與行動支付，提供安全便利的支持管道。柯志恩強調，「市民在乎的事情，就是我在乎的事。」因此，希望將政策理念透過更生活化、更容易理解的方式傳達給市民朋友，也展現她務實治理的決心。柯志恩也重申國民黨針對高雄選情只有一個目標，就是「全壘打勝選」，她會與黨籍議員、里長及理念相近的參選夥伴一起努力「翻轉高雄」。