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日本吹哨人爆料養樂多中壢廠品管問題

高橋吹哨後遭冷處理 自述反被霸凌

日本養樂多與台灣養樂多如何回應？

擁有超過90年品牌歷史的日本養樂多，深受全球40個國家、地區喜愛，不過日媒近日披露，一名自日本被派駐到台灣的桃園中壢養樂多工廠的品管人員高橋（化名）爆料，中壢廠內蟑螂大量孳生；前任廠長甚至在工作期間飲酒，而當他向日本總部檢舉時，卻反遭刁難，甚至被台灣員工知道是他檢舉的，後竟被中壢廠女性總務主管捏造職場霸凌，他因此罹患憂鬱症而返回日本。對於這一報導，日本養樂多母公司也有所回應。根據日本媒體《Tansa》報導，化名為高橋的高階品管人員自述，2022年7月，他被派駐至台灣養樂多的中壢工廠，負責針對品質管理等提供綜合性建議。但當他到任後，他便發現了一連串嚴重問題，工廠內蟑螂大量孳生，甚至混入產品中、檢測出可能引發食物中毒的菌體、工廠主管習慣性於上班時間飲酒，工廠幹部有職場霸凌與性騷擾行為，同時過度誇大宣傳關於「新養樂多（New Yakult）」的乳酸菌數量。他回憶，當他自日本被調來台灣後，台灣的工廠長便不斷對他口頭霸凌，甚至要他滾回日本，這名高層也對女員工性騷擾，且在上班時間喝酒後，就會立刻辱罵下屬，高橋拍下了空酒瓶的照片，並向養樂多台灣總經理（相當於CEO）品田泰彥報告。品田是日本派駐台灣的最高層員工，本應將這情況上報東京總部並處理。然而，他卻對此事置之不理。2023年供應給國小的產品發生了蟑螂混入事件，台灣養樂多並未採取真正的應對措施。當地業者設置的黏蠅捕蟲紙未塗抹通常使用的引誘劑，捕蟲紙的擺放位置也沒有涵蓋蟑螂出沒的區域。工廠內依然能目擊到蟑螂的身影。高橋向總經理品田建言，要求採取根本措施以防範蟑螂孳生。品田依然沒有處理。高橋雖試圖在台灣養樂多內部提出多項問題，但未獲積極處置，於是他在2024年3月決定向東京總公司提出舉報，卻讓他接下來面臨坎坷處境。4月26日，日本總公司國際業務部長嶌田實前往中壢工廠勘查後，當著他的面對他說，「與其有時間打熱線檢舉，不如把時間拿來工作」，更讓他震驚的是，是他舉報的消息在台灣養樂多公司早已廣傳。未料，在他在提出檢舉2個多月後，就接到台北總公司的管理部通知，指他涉及職場霸凌，將展開調查，原來，他先前曾向總公司提出內部檢舉，提到一名洪姓女主管，也是廠內職場霸凌的主管之一，長期霸凌高橋的部屬，並阻撓該名部屬升遷，最終導致高橋的部屬罹患憂鬱症離職，日本總公司收到內部消息後，向高橋索取了有關洪女的詳細資料。但這一消息同樣被洪女發現，隨即反控高橋職場霸凌，並在主管會議中聲稱「高橋到處散布謠言，說我和另一名男性員工有男女關係」。儘管當時他已不堪其擾，向日本總公司申請調回日本，並強調自己是為了改善中壢工廠的衛生問題以及長期存在的職場霸凌，才會提出內部檢舉，但日本總公司並不相信他的說法。人事課長河野元貴強硬告訴他，公司「不相信調職申請的內容」。他在吹哨後感到極大壓力，短短2個多月不斷進出精神科診所，被診斷出患有憂鬱症。高橋在當年返回日本休養，但在復職時卻又遭到刁難，只好離開養樂多公司。針對這起事件和爆料，日本養樂多公司公關部回應日媒，「日本養樂多持有台灣養樂多 25% 的股權並派遣了人員，但台灣養樂多是根據當地的經營環境與法令獨立進行事業營運。針對個別事件的處理，均由台灣養樂多主體進行判斷與應對。」在此基礎上，關於高橋的內部舉報，公關部表示基於《公益通報者保護法》的保密義務，無法回答是否收到過舉報。關於台灣養樂多中壢工廠前廠長於勤務中飲酒及騷擾行為，日本養樂多公司則表示，基於個人資料保護無法具體回答，但已依據法令及社內規定進行妥善處置。台灣養樂多方面則由來自日本的派駐高層最高負責人品田泰彥回覆，他表示未檢測出可能引發食物中毒的細菌，且蟑螂問題已完成改善對策。同時對於誇大且虛假宣傳的消息否認，他回應稱，基於台灣養樂多新聞稿所撰寫的文章中，雖存在可能引起消費者誤解的表述，但該文章已經刪除。對於市面上仍存在其他類似的宣傳文章，台灣養樂多表示先前並不知情。