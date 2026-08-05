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衛生紙是家戶日常必備民生用品，近年在原物料、紙漿成本波動及消費需求升級帶動下，市場競爭已從過去強調柔軟逐步轉向，兼顧耐用與使用體驗。以致，消費者選購衛生紙時，除了價格與品牌，也愈來愈重視紙張韌性、是否容易掉屑、遇水是否易破等細節，耐用度已成為採購新指標。台中民生品牌「得意」表示，隨著生活型態改變，衛生紙用途已不再侷限於如廁使用，從餐後清潔、洗臉擦拭、運動流汗，到季節性感冒、過敏時頻繁擤鼻，都讓消費者對紙張品質提出更高要求，也促使品牌投入紙張結構研發，希望兼顧柔軟與韌性，以提升產品差異化。面對消費者對品質要求的提升，台中民生品牌「得意」，特別為有頻繁擦拭需求的消費者推出新品─「得意好柔韌」3層連續抽取式花紋衛生紙，主打紙張結構全面升級，較過往的三層產品，得意好柔韌在紙張韌性上提升25%。此外，並透過紙面細緻度調整，降低擦拭時的摩擦感，適用於洗臉、餐後清潔及敏弱肌膚擤鼻等多元生活情境，兼顧舒適度與耐用性雙重需求。除了產品力升級，便利通路布局也是品牌競爭的重要關鍵。為滿足消費者臨時補貨與隨手採買需求，「得意好柔韌」3層連續抽取式花紋衛生紙，即日起於全台7-ELEVEN領先上市，發揮超商門市密集、即買即用的便利優勢。自8月21日起，得意好柔韌也將進駐全台康是美，進一步擴大通路據點，希望透過超商與藥妝雙通路，提高產品能見度及購買便利性。上市期間同步推出通路優惠，原價每串294元，活動期間單串優惠價109元、兩串189元；搭配指定代收活動，更有機會享單包15元的超值價格。