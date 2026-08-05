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大稻埕夏日節 8 月 5 日煙火亮點

▲今天 20 時登場的大稻埕夏日節平日煙火秀，施放時長由往年的 6 分鐘大幅加碼至 8 分鐘。（圖／記者陳人豪攝）

「2026大稻埕夏日節」8 月 5 日活動資訊

▲「2026大稻埕夏日節」8月5日音樂展演陣容。（圖／大稻埕夏日節官網）

交通管制與大眾運輸轉乘資訊

▲「2026大稻埕夏日節」活動交通管制資訊。（圖／大稻埕夏日節）

2026大稻埕夏日節直播線上看

「2026大稻埕夏日節」今（5）日晚間迎接第二場煙火展演。由於是平日，預期人潮會相對前一場要少一些，但也相當適合剛下班的上班族順路經過觀賞。長達 8 分鐘的煙火預計在晚間 20 點準時施放，現場的音樂展演則會一路陪伴大家到晚間 21 點。就算不能親臨現場，也有線上直播能夠觀賞。《NOWNEWS今日新聞》為您整理今晚的活動流程、煙火亮點、直播觀賞方式及交通管制資訊，帶您一次看懂。今天 20 時登場的大稻埕夏日節平日煙火秀，施放時長由往年的 6 分鐘大幅加碼至 8 分鐘。本次展演以三大主軸，結合造型煙火、交叉扇形煙火以及工藝級的八重芯煙火，展現出「一發煙火、層層綻放」的華麗藝術效果；再加上長滯空垂柳煙火的點綴，勢必將為民眾帶來耳目一新的煙火觀賞體驗。大稻埕碼頭、延平河濱公園沿延平北路二段往南至民生西路右轉，往西步行約25分鐘即可進入5號水門轉乘2、215、223、288、300、302、304重慶線、重慶幹線及757等公車至「民生重慶路口」公車站下車，沿民生西路往西直行，步行約8分鐘即可進入5號水門。沿鄭州路往西步行約10分鐘即可進入3號水門。沿民生西路往西步行約25分鐘即可進入5號水門。轉乘811或民生幹線公車至「靜修高中」公車站下車，沿民生西路往西直行，步行約9分鐘即可進入5號水門。