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中央銀行今（5）日公布今（115）年7月底外匯存底連2個月減少，再減少了28.81億美元至5942.71億美元，以7月底新台幣兌美元收盤價32.292元換算，7月減少金額約新台幣930億元左右。雖然7月主要貨幣對美元多數呈現升值，但7月外資加計股利、盈餘淨匯出高達280億元，促使新台幣走貶，央行進場拋匯阻貶，也成外匯存底續減主因，世界排名則仍居第四。對於7月我國外匯存底月減28.81億美元，央行外匯局長蔡烱民說明，主要受到3因素影響，除外匯存底投資運用收益之外，還有主要貨幣兌美元匯率變動及央行為維持外匯市場秩序進場調節。7月主要貨幣兌美元多呈現升值，美元指數跌1.26%，主要貨幣兌美元包括澳幣升值2.27%最多，其他英鎊升值1.65%、加幣升值 1.53%、歐元升值 1.01%、日圓升值0.98%、瑞士法郎與人民幣也呈現升值態勢。相較之下，新台幣兌美元7月貶值了1.66%，蔡炯民解釋，主要是外資大舉匯出，央行統計顯示，若計入發放的股利與盈餘匯出，外資7月淨匯出高達280億美元，也因為市場對美元需求強勁，造成供需失衡，央行7月也有進場調節。賣出美元干預，以平穩匯市。至於外資領到股利後都會匯出嗎？他表示，未必立刻全數匯出，部分資金仍會視台股價位留存台灣。雖然台灣外匯存底在6月已失守6千億美元，7月更連2個月呈現減少，不過，央行統計，台灣外匯存底仍居世界第四高，僅次中國、日本及瑞士，其中中國大陸以3兆4163億美元居冠，日本1兆0905億美元排第二，瑞士則以9380億美元排第三，台灣則以5942.71億美元排第四，印度至7月24日5559億美元，沙烏地阿拉伯4696億美元、香港4330億美元，南韓至7月底4031億美元。