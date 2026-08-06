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瘦瘦針減重「因人而異」 醫：確實有人降幅較慢

瘦瘦針停藥復胖？醫：原因有很多

針對目前食藥署核准的GLP-1受體促效劑藥品主成分，其中1項的主要適應症用於體重控制，其餘3項均為用於治療高血糖或預防心血管事件的發生。醫師說，目前最常見以三高、心血管疾病、或是脂肪肝初期纖維化、睡眠呼吸中止症等相關適應症為主。食藥署現行已核准的GLP-1受體促效劑藥品主成分包括liraglutide、semaglutide、dulaglutide、lixisenatide等四項，主要適應症均為用於治療高血糖或預防心血管事件的發生，但僅有liraglutide可用於體重控制，其他三者並無相關體重控制的適應症。使用GLP-1相關藥品於體重控制的個案，中國醫藥大學附設醫院家醫科醫師高湘涵提到，有些人確實會完全沒反應，也有些人因為飲食習慣較難確實落實，體重降幅較慢。但整體而言，有效者半年約可達到5%至10%的成效。但在醫師處方、正確使用相關藥物後，大概瘦下多少是正常範圍？高湘涵認為，仍要依個案而定，但以臨床觀察，約是每週0.5至1公斤的速度。使用瘦瘦針並不是只用於減重，高湘涵說，最常見如心血管疾病風險減少、血糖異常控制、三高、高血脂等，另外代謝性、脂肪肝初期纖維化等也可使用，還有睡眠呼吸中止症等。另外國外有相關研究證明有幫助，但並未取得適應症的是部分癌症或退化性關節炎等。但藥物需要使用多長？高湘涵表示，目前以研究而言，大多是一年以上，但仍需視臨床個案的目標而定，也須跟醫師討論。即便有個案擔心停藥後，可能會出現復胖狀況，醫師則說，有部分研究看起來確實有復胖的狀況，但原因有許多，包括結束藥物使用後食慾增加，恢復成本來的食量等。高湘涵指出，因為藥物是幫助生活型態的輔助，看來雖然會復胖，但回到原先體重的速度並不會非常迅速。醫師說明，目前並沒有非常明確的答案，但根據共識是，若在正常狀態下，透過醫師指示，符合適應症者，建議臨床要長期使用，以半年以上為主。至於在臨床使用的性別，高湘涵說，男、女都有，年紀偏向30、40歲的中壯年族群為主，不只是出現身體系統性狀況，也可能是因為在意外觀等而選擇諮詢瘦瘦針相關藥物。