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▲彥瑋（左）現身在李多慧的影片中，被猜測找到新東家了。（圖／翻攝自李多慧YT）

韓國啦啦隊女神李多慧昨（4）日公開新的YouTube影片，其中被粉絲發現熟面孔出現其中，那就是百萬YouTuber Joeman前員工彥瑋！因為他過去是Joeman團隊攝影師，因此出現在李多慧影片中，讓大家紛紛笑說：「跳槽到美女老闆那邊了！」李多慧昨日公開上傳新影片，是她親自開車前往偏鄉捐50萬元物資的公益影片，其中穿著黑色衣服的工作人員，被粉絲發現相當眼熟，「居然在李多慧的頻道看到Joeman的前員工彥瑋」，片段瞬間在社群掀起討論。彥瑋過去是Joeman團隊的攝影師，偶爾也會在影片中露臉，開箱陶朱隱園等幕後畫面都曾加減出現，因此有在追蹤Joeman頻道的觀眾都會對他並不陌生。事實上彥瑋離開Joeman團隊時，Joeman還曾特地拍片紀錄，可以看見雙方合作的好感情，因此跳槽到李多慧名下的消息曝光後，瞬間在社群掀起討論，「被李多慧挖走了？」、「李多慧那邊太香了」、「總不能一直拍臭男生」、「我也是在想是他嗎？重複看好幾遍」、「是joeman員工，上一隻鐵板燒片就有看到了