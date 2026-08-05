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▲海洋委員會海巡署南部分署第五岸巡隊舉辦法治教育宣導活動，由律師李華森(右)到場作專題演講。(圖／海巡署南部分署第五岸巡隊提供)

▲海洋委員會海巡署南部分署第五岸巡隊舉辦法治教育宣導活動，由律師李華森(右)到場作專題演講。(圖／海巡署南部分署第五岸巡隊提供)

海巡署南部分署第五岸巡隊4日下午，到東港漁港安檢所，舉辦法治教育宣導活動，邀請律師李華森到場，針對國家安全、廉政法紀及財務管理等重要議題進行深入剖析，並提供法律諮詢服務。海巡署南部分署為深化海巡同仁法紀觀念，並落實風險防範，乃依照海巡署法廉一體清淨海巡法治教育專案宣導計畫，今(115)年度共規劃10場次法治教育宣導，重點在於以南部地區巡迴服務方式，提供海巡同仁面對面法律諮詢服務。海巡署南部分署第五岸巡隊隊長陳琮易表示，此次法治教育宣導巡迴服務列車，到東港漁港安檢所進行法治教育宣導活動，邀請律師李華森到場宣講法治教育宣導，並針對國家安全、廉政法紀及財務管理等重要議題進行深入剖析。第五岸巡隊隊長陳琮易說，此次法治教育宣導巡迴服務列車到我國最大近海漁業重鎮，主要考量東港地區船隻進出頻繁，第一線海巡人員面對執法環境極為複雜，為提供同仁最直接的資源與支持，其宣導內容緊扣海巡執法實務，包含如何防範國安洩密、廉政倫理規範、公務員常見違失，及新興詐騙手法等，以有效提升海巡人員專業法律知能。陳琮易指出，近年來境外敵對勢力常透過金錢利誘，企圖蒐集機關敏感資訊，基層同仁若面臨財務壓力，極易成為有心人士或境外勢力滲透情蒐的對象，進而衍生重大的廉政或國安風險，因此，此次法治教育宣導活動現場除了接受一般法律問題的主動諮詢外，更安排已有財務問題的同仁優先面談，透過律師專業角度，提供同仁理財規劃、消費者債務清理及財務整合等實用資訊，不僅能協助同仁解決債務壓力，更能讓機關確實掌握人員潛在風險狀況，從源頭有效避免違失與洩密案件發生。陳琮易並指出，海巡人員身處國境最前線，面對複雜的執法環境與境外敵對勢力灰帶襲擾，唯有具備健全的法治素養與穩定的財務狀況，才能無後顧之憂的堅守崗位，南部分署第五岸巡隊未來將持續推動防弊與關懷並重的廉政宣導機制，主動協助同仁解決法律及債務疑義，以營造廉潔守法、互助友善的工作環境，共同打造清淨透明、值得民眾信賴的海巡團隊。