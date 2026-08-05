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▲國民黨北屯區許育璿（左）、潭雅神區市議員參選人陳清崧在福華飯店週邊舉牌抗議。（圖／許育璿提供，2026.08.05）

藍營場外舉牌抗議 批執政黨「忙選舉、不顧食安」

民進黨啟動「行動中常會」，首站今（5）日在台中市登場。繼國民黨籍台中市長盧秀燕上午開酸「賴總統難得出門，希望關心一下食安」，國民黨市議員參選人吳宗學、許育璿、陳清崧下午也到會場周邊「打游擊」，高舉標語抗議民進黨忙著拚選舉、罔顧食安。警方則出動人牆戒護，將抗議者與會場區隔，避免雙方發生衝突。民進黨「行動中常會」今天移師台中，替台中市長參選人何欣純及市議員參選人造勢，下一站預計前往高雄，為市長參選人賴瑞隆助選。盧秀燕上午受訪時公開喊話兼任民進黨主席的總統賴清德，應主動向國人說明政府如何解決致癌油事件，否則民眾恐怕會認為，總統近一個月來對重大民生食安議題不聞不問。國民黨市議員參選人吳宗學、許育璿、陳清崧下午採「打游擊」方式，前往民進黨中常會所在的福華飯店周邊抗議，並一度在停車場及馬路對面舉牌。警方隨即以人牆及警力戒護，將抗議者與活動現場隔開。吳宗學表示，台糖身為國營事業，理應成為守護食品安全的模範，而非驗出問題後僅以退貨處理。更令人憤怒的是，經濟部及民進黨立委至今未正面回應外界質疑，甚至還替相關業者辯護。許育璿、陳清崧也指出，執政黨面對中聯油脂及台糖接連引發的食安爭議，不僅反應慢半拍，還一路護航，無視基層民眾對食品安全的憂慮，淪為「只拚政治、不顧民生」的失能政府，呼籲賴政府正面回應外界質疑，向全民說明並給出交代。