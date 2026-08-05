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陳清龍指出，47次出國報告共986頁，平均每頁花費約2萬4000元，依《行政院及所屬各機關因公派員出國案件審核要點》，公務出國應力求精簡、避免三年內重複考察同一地點，但徐佳青不僅多次赴美，還屢屢安排長達十幾天、甚至30多天行程，與規範精神相違。
他並舉例，徐佳青2023年赴美國、阿根廷、巴拉圭、巴西、紐西蘭及澳洲36天行程，花費126萬元，其中還安排休假；今年春節期間赴加拿大、美國、澳洲及紐西蘭，也被質疑在當地休假過年，要求徐佳青說明是否仍照領出國日支費。
針對徐佳青稱出國報告分為「公開版」與「完整版」，陳清龍表示，依法真正涉及機密的報告本來就不須公開，若非機密就應完整揭露，不應以兩套版本混淆視聽。他也質疑，看電影、吃甜點等行程何來國家機密，批評徐佳青藉此規避監督。
陳智菡則指出，僑委會內部規範早已載明，只有涉及個資或機密資訊才能列為機密，但徐佳青卻將看電影《大濛》、品嘗甜點、參訪番茄園、羊奶廠等內容列為機密，令人難以理解。
她進一步檢視徐佳青今年4月至5月赴美及歐洲近一個月行程，質疑考察內容大量灌水，包括將原本一天可完成的拿坡里市政府參訪拆成兩天，另安排羅馬、布拉格等城市參訪及萬湖會議中心等行程，多為一般觀光客景點，甚至飛往波蘭僅與華語教師進行線上座談，批評「5天能完成的行程，硬是灌成20天，剩下15天由納稅人買單」。
此外，陳智菡再爆料，徐佳青為讓兒子登上軍事管制區東沙島，疑似量身打造「2025僑青東沙生態體驗營」。她表示，原本東沙生態體驗營僅限本國大學生或教師參加，且須簽署保密同意書，但加上「僑青」後，不僅放寬資格，未滿18歲者也可參加，質疑是為徐佳青未成年兒子開後門。
陳智菡指出，監察院已於今年6月17日完成調查，認定徐佳青知有利益衝突情事未自行迴避，依《公職人員利益衝突迴避法》裁罰；但徐佳青日前受訪仍稱「沒有收到」，令人質疑是否刻意說謊。
她表示，此案讓僑委會遭監察院調查長達半年，基層公務員反覆接受約詢、承受極大壓力，徐佳青卻仍持續出國，甚至在立法院審查僑委會預算期間不在國內，影響業務推動。
陳智菡也質疑，東沙島屬重要軍事管制區，登島人員依法應簽署保密文件，徐佳青兒子卻未簽署，除《公職人員利益衝突迴避法》外，是否還涉及《要塞堡壘地帶法》等相關法令，也應由監察院及國防部一併釐清。
民眾黨團呼籲監察院儘速公布完整調查結果，徹查徐佳青是否涉及貪瀆及其他違法情事，並要求徐佳青向國人說明相關爭議，負起政治責任。