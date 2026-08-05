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中華職棒統一7-ELEVEn獅內野手陳聖平近期打擊狀態陷入谷底，尤其是得點圈攻擊，獲得全隊最多打席，但把握度卻極低，打擊率僅0.090，這也讓獅隊總教練林岳平很頭痛，直言狀態是「結霜的冰淇淋」。陳勝平今（5）日坦言，自己有意識到，得點圈失手的問題，認為有點遇到像是去年守備低谷時的「心魔」，除了打擊教練，陳聖平也尋求隊友協助，「失敗太多次，擔心得點圈有不好的結果，只能再加油。」截至今日賽前，陳聖平在得點圈獲得77個打席，為全隊最高，不過把握度卻不是很理想，67個打數僅敲出6安，打擊率不到一成，僅0.090。此外，陳聖平在進入7月後打擊更是低迷，49打數8支安打，打擊率1成63，打點更僅有1分，獅隊今日作客天母，陳聖平被移出先發名單，從板凳出發。獅隊總教練林岳平指出，陳聖平一直都有出賽，但狀態卻冷的像是冰淇淋，得點圈打擊狀況更是「結霜」，「他最有自信的應該是攻擊，他必須要去做點調整，心理、技術野要清楚，我也無法解答，我排他上場，但打不好，我要忍耐，找同位置的競爭者。」陳聖平在賽前練習結束後，也與媒體分享近期的打擊低潮，「我前2個月狀況不錯，但上半季快結束時，開始有意識到，我得點圈機會很高，所以想為球隊做些什麼，好球帶沒有保護好，揮到壞球，太想要做什麼，反而綁手綁腳。」陳聖平坦言，目前在打擊端有點遇到「心魔」，「失敗太多次，擔心得點圈有不好的結果，只能再加油。」陳聖平說，為了改善得點圈低迷的狀態，除了找打擊教練，也跟陳傑憲、蘇智傑等隊友請教面對得點圈時的策略、想法。他坦言，目前的狀態，跟去年守備低谷時相似，「今年跑到打擊端，這是我要克服的，（陳）傑憲也說，勢必要去改變方向，不能因為打不好就這樣下去。」陳聖平指出，無論打幾棒，得點圈落在他身上的機率非常高，「我很常無人出局遇到（得點圈），結果不是軟弱飛球就是滾地球。」陳聖平說，自己有想法、意識要怎麼攻擊，但身體卻跟不上，「就不是我想要的結果，可能是我太想這樣做，反而....」陳聖平坦言，打擊低谷的狀況每年都會遇到，但今年讓他特別頭痛。