三星旗艦手機Galaxy S26 Ultra近期爆出螢幕異常，部分用戶發現螢幕中央浮現紅色或粉紅色色斑，一度懷疑是OLED螢幕烙印，甚至擔心必須更換面板，根據外媒報導指出，三星調查後證實，問題並非硬體損壞，而是顯示器色彩校正與軟體最佳化所致，只要重新校準及軟體更新不需要更換螢幕即可修復。
三星Galaxy S26 Ultra上市後，有用戶反映手機使用一段時間後，螢幕中央會出現淡紅色斑，尤其在白色背景提高螢幕亮度時更為明顯。由於部分案例發生在已使用數個月的手機，以及長時間開啟高亮度的門市展示機，外界猜測可能是OLED烙印，也就是特定畫面長時間顯示後，在螢幕留下永久殘影。
三星公布2種修復方式
不過，三星回收相關裝置調查後表示，這次螢幕色斑並不是面板老化，而是顯示器最佳化及色彩校正問題，可透過軟體方式修復。根據外媒《SamMobile》報導，三星已透過韓國Samsung Members應用程式發布通知，針對受影響的Galaxy S26 Ultra提供兩種處理方式。
第一種是前往三星官方服務中心，由技術人員進行螢幕軟體校準，三星韓國表示，受影響用戶可免費接受校準服務，不受手機保固期限影響，且可於送修當日完成。整個處理過程屬於軟體色彩修正，不必拆機或更換OLED面板。
第二種則是等待三星推出系統更新，用戶未來可直接透過手機更新完成色彩校正，不必親自前往服務中心。不過，目前尚未公布軟體更新的確切推送日期。
韓國媒體《News1》引述三星說法指出，裝置長時間處於強光環境並使用最高亮度時，可能發生色彩平衡改變。由於問題來自顯示技術的軟體最佳化，因此只要調整色彩校正程式即可改善，不需要召回手機或更換螢幕。
台灣用戶先確認是否已更新
目前Samsung Members的免費校準公告主要針對韓國市場，台灣是否同步提供相同處理方式，還是要以台灣三星公告或官方服務中心說明為準。台灣用戶若發現Galaxy S26 Ultra螢幕出現異常，可先將手機更新至最新版本，並以另一支手機拍下螢幕異常狀況，再聯繫三星進行檢測。
我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，三星回收相關裝置調查後表示，這次螢幕色斑並不是面板老化，而是顯示器最佳化及色彩校正問題，可透過軟體方式修復。根據外媒《SamMobile》報導，三星已透過韓國Samsung Members應用程式發布通知，針對受影響的Galaxy S26 Ultra提供兩種處理方式。
第一種是前往三星官方服務中心，由技術人員進行螢幕軟體校準，三星韓國表示，受影響用戶可免費接受校準服務，不受手機保固期限影響，且可於送修當日完成。整個處理過程屬於軟體色彩修正，不必拆機或更換OLED面板。
第二種則是等待三星推出系統更新，用戶未來可直接透過手機更新完成色彩校正，不必親自前往服務中心。不過，目前尚未公布軟體更新的確切推送日期。
韓國媒體《News1》引述三星說法指出，裝置長時間處於強光環境並使用最高亮度時，可能發生色彩平衡改變。由於問題來自顯示技術的軟體最佳化，因此只要調整色彩校正程式即可改善，不需要召回手機或更換螢幕。
台灣用戶先確認是否已更新
目前Samsung Members的免費校準公告主要針對韓國市場，台灣是否同步提供相同處理方式，還是要以台灣三星公告或官方服務中心說明為準。台灣用戶若發現Galaxy S26 Ultra螢幕出現異常，可先將手機更新至最新版本，並以另一支手機拍下螢幕異常狀況，再聯繫三星進行檢測。