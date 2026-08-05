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▲高雄親子遊樂園區首次公開展示高雄捷運黃線列車模型。（圖／高市府捷運局提供）

▲黃線列車模型依據未來黃線實際列車外觀打造，完整呈現車體設計特色。（圖／高市府捷運局提供）

▲高雄捷運黃線未來式。（圖／高市府捷運局提供）

由臺鐵高雄機廠舊廠區活化轉型打造的「高雄親子遊樂園區」，將於8月8日正式開幕，不僅提供親子休憩遊憩新去處，更結合鐵道文化與軌道教育，於園區內首次公開展示高雄捷運黃線列車模型。高雄市政府捷運工程局表示，歡迎市民把握開園期間前往參觀，搶先一睹未來黃線列車風貌，提前認識高雄軌道建設的新進展。捷運局表示，高雄親子遊樂園區保留原有高雄機廠鐵道文化特色，融合親子遊憩、休閒娛樂及教育展示功能，打造兼具歷史記憶與城市創新的公共空間。園區占地約1.5公頃，規劃超過30項遊樂設施，包括彈跳設施、戲水區、Pump Track騎乘場、高空纜繩、溜滑梯及鞦韆等，提供不同年齡層兒童豐富多元的遊戲體驗，也讓鐵道文化以嶄新形式融入市民日常生活。本次同步亮相的黃線列車模型，為園區重要展示亮點之一，依據未來黃線實際列車外觀打造，完整呈現車體設計特色。現場將透過展示及導覽解說，介紹黃線列車與未來路網發展，讓民眾在列車正式投入營運前，即可近距離認識高雄捷運黃線，感受智慧軌道運輸帶來的城市新願景。捷運局指出，黃線列車採無人化自動控制系統（GoA4）運行，列車配置寬敞車門、智慧車門燈及多項安全設備，兼顧運輸效率、乘車安全與旅客服務品質。未來黃線通車後，將串聯亞洲新灣區、三多商圈、澄清湖、鳥松及科技產業聚落等重要生活與產業節點，強化與紅、橘線及輕軌路網轉乘功能，進一步完善高雄整體大眾運輸系統，提升市民通勤便利性，展現高雄持續推動永續交通與智慧城市建設的成果。為推廣軌道教育及深化民眾對重大公共建設的認識，黃線列車模型將於8月8日起配合園區開放自由參觀，現場導覽人員也穿著高雄捷運公司的週末版全新制服，精神奕奕的亮相，歡迎親子家庭、市民朋友前往拍照體驗；9月起將規劃開放預約導覽，由專人介紹黃線列車特色及未來路網發展，透過寓教於樂的方式，讓更多民眾了解高雄軌道建設成果，提升公共運輸教育推廣效益。捷運局提醒，高雄親子遊樂園區可搭乘高雄輕軌至C35凱旋武昌站前往，建議民眾多加利用大眾運輸及相關接駁服務，減少周邊道路壅塞及停車需求。開園期間預期將吸引大量人潮，請民眾配合現場交通引導及人流管制措施，共同維護安全、舒適的遊園環境。