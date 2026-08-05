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▲31歲中國籍男子 非法持有軍用級武器 泰國法院重判46年（圖／截自泰國網站）

▲31歲中國籍男子 非法持有軍用級武器 泰國法院重判46年（圖／截自泰國網站）

一名31歲中國籍男子孫明晨（Sun Mingchen，音譯），因非法持有軍用級武器、C4炸藥、無線電干擾設備等大批軍事裝備，遭巴達雅地方法院重判46年有期徒刑。不過依泰國法律規定，合併執行的情況下，他實際服刑年限最高為20年，案件震驚泰國社會。根據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，泰國檢方起訴孫明晨及另一名被告，罪名為非法持有軍用槍械、彈藥、爆裂物及無線電通訊設備等違禁軍事裝備。巴達雅地方法院日前判處孫明晨46年有期徒刑。此案源於今年5月8日，警方處理春武里府（Chon Buri）邦拉蒙縣（Bang Lamung）一起轎車翻覆事故，肇事車輛由孫明晨駕駛，車上另有一名台灣籍女子，兩人均未受重傷，但警方在車內意外發現一把手槍，隨即將孫明晨拘留並展開擴大調查，未料竟意外揪出一整批驚人軍火。警方後續搜索孫明晨住處，查獲大批軍用等級裝備，包括軍用突擊步槍、彈藥、彈匣、C4炸藥、製造爆裂物的零件、防彈衣、化學防護面具、無線電訊號干擾器、遙控訊號傳輸設備及其他多項軍事裝備，規模之龐大讓辦案人員也大感震驚。該事件當時受到泰國高層高度關注，春武里府警察局長彭潘（Pongphan Wongmanithet）親自到場指揮偵辦。彭潘受訪時表示，泰國皇家警察總長奇提拉（Kittirat Phanphet）已指示對本案進行全面徹查，尤其須全面評估對國家安全與公共安全所造成的影響。報導引述法院說法指出，孫明晨觸犯「槍械法」、「武器管制法」及「無線電通訊法」等多項法律規定。審理期間，孫明晨對所有罪名坦承不諱，但另一名被告則否認相關指控。法院因此將該名被告案件暫時分案，命檢方須於15天內重新起訴，並裁定繼續羈押。法院表示，雖然孫明晨認罪，依法可獲減刑三分之一，但考量相關犯行「性質極為嚴重，對公共安全及國家安全構成威脅」，最終仍決定合計判處46年徒刑。不過依泰國法律規定，在合併執行的情況下，最高實際服刑年限為20年。當局指出，該案件自5月8日逮捕嫌犯，到法院正式判決，前後歷時不到3個月，屬重大案件卻能快速完成審理，顯示泰國警方、檢方及司法機關密切合作，依法迅速完成案件偵辦與審理，效率備受外界關注。