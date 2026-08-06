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▲即日起至8月8日Trip.com推出「爸氣抗漲」快閃促銷活動。（圖／Trip.com提供）

▲雄獅旅遊除了華航機票82折起，每周三天還推出來回機票3888元之限量優惠。（圖／雄獅旅遊提供）

▲易遊網與長榮航空合作，不僅機票特價83折，更不時有特價機票釋出。（圖／易遊網提供）

國籍航空預告8月9日將調漲燃油附加費，短程航線調漲為30美元（約新台幣967元），長程航線則調漲為78美元（約新台幣2516元），想要下半年出國，訂機票就要更加懂得比價才划算，多家旅遊業者現正推出優惠活動，甚至有飛首爾、曼谷來回機票特價3888元，限量推出。《NOWNEWS今日新聞》整理3家平台包含雄獅、易遊網、trip.com近期推出的機票優惠一次看。trip.com表示，結合父親節檔期，即日起至8月8日晚間11點59分推出限時「爸氣抗漲」快閃促銷活動。▪️：機票抗漲折抵，單筆滿8888元現折888元。酒店訂房優惠享88折優惠（最高折抵 300元）：即日起至 2026年8月8日晚間11點59分止。：即日起至8月7日每日晚間8點於指定頁面準時開搶。用券機制：領券可使用至 8月8日 晚間11點59分（活動期間每位用戶限享用一次），數量有限，先結帳先贏，用完即止。雄獅旅遊攜手華航，即日起至8月17日推出獨家限時促銷，全航線最低82折起，主打東京、首爾、曼谷、宿霧、沖繩五大熱門航點，來回機票3888元一口價。：全航線都有，經濟艙最低82折起，商務艙亦有9折優惠。最大亮點為3888元來回機票，航點包含首爾、曼谷、沖繩等，每週一、三、五早上10點限量開搶。：即日起每週一、三、五早上10點開搶3888元機票，其他時間也有折扣優惠：2026年9月1日至12月31日：推住宿及交通好禮，購買華航香港來回機票滿2人，並在雄獅加訂指定飯店兩晚以上，可享平日其中一晚住宿招待；美國線單筆訂單滿10萬元，贈桃機單程機場接送900元購物金。：全航線83折起：8月12日將發送長榮航空限定折扣碼，有機票雙人未稅滿萬再現折888元，限量100組。：即日起~2026年08月12日：即日起~2026年12月31日(適用出發日依各線別及淡旺季而異)