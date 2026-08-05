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英國威爾斯一名60歲男子菲利普斯（Christopher Phillips），將過世養母的遺體藏在家中冰櫃內長達近3年，期間持續冒領約7.8萬英鎊（約合新台幣330萬元）的退休金與各項政府福利，於2026年8月3日遭英國法院正式判處有期徒刑2年4個月，案件曝光後震驚社會。死者為89歲的西爾維婭（Sylvia Phillips），是菲利普斯的養母。兩人自菲利普斯2歲時結緣，相依為命近半世紀，關係異常親密。西爾維婭於2023年3月在住所過世後，菲利普斯並未依規定向政府通報死訊，反而在2天後自行購入一台大型臥式冰櫃，將母親遺體放入其中，並安置於家中客廳與飯廳之間。菲利普斯為了能持續「陪伴」母親，3年來一直與冰櫃同房共眠。他每天會坐在冰櫃旁對著遺體聊天、握著遺體的手，內容涵蓋電視節目或賽馬賽事等生活瑣事，試圖為自己編織一個母親依然在世的虛假故事。遺體上還蓋著豹紋毛氈保暖，並放有玫瑰花束與署名的生日卡片，畫面令人格外鼻酸。案件之所以曝光，關鍵在於西爾維婭自2022年起便未曾前往醫療機構回診，但她的處方藥物卻始終有人代為領取。這樣的異常情況引發家庭醫生警覺，隨即向警方通報。2026年2月，警方登門進行福利檢查，菲利普斯起初謊稱母親已前往倫敦探親，但當被要求提供親戚姓名與地址時卻支支吾吾、無法交代清楚，警方因而起疑並發動搜查，最終在冰櫃內發現已完全凍僵的遺體。由於遺體存放時間過久，確切死因至今仍無法判定。調查發現，菲利普斯這3年間透過持續存取母親的銀行帳戶，冒領各類原應在死後立即終止發放的款項，總金額高達78,190.92英鎊（約合新台幣330萬元），項目包括國家退休金及相關補助、照顧津貼、冬季燃料補貼，以及房屋福利金等。部分犯罪所得，甚至被他用來償還個人信用卡帳款與家庭債務。菲利普斯在法庭上承認了「妨礙合法埋葬遺體」及「兩項詐欺罪」等罪名。辯方律師求情時表示，被告是因精神狀況脆弱、難以接受至親驟逝，才會出此下策。不過，主審法官勞埃德—克拉克（Tracey Lloyd-Clarke）並不埋單這番說詞，她嚴正指出，被告讓母親遺體在冰櫃中受辱長達3年之久，期間更刻意對醫護人員撒謊，並藉此從中獲取大筆金錢利益，情節相當嚴重。最終，法庭正式判處菲利普斯監禁2年4個月，後續當局也將依法追繳其所有非法所得，全案正式落幕。