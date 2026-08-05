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台南起家！「井賀鍋物」高CP值狂開7家 首度北上插旗新莊

▲台南「井賀鍋物」高CP值爆紅，2026年狂開7家，首度北上插旗新莊。（圖／記者蕭涵云攝）

▲想吃浮誇肉肉、或澎湃海鮮都可滿足。（圖／記者蕭涵云攝）

最便宜288元起！咖哩飯、雪花冰逾60種自助吧吃到飽開箱

▲井賀鍋物自助吧菜色，提供許多新鮮葉菜類，推薦喜歡原型食物的民眾。（圖／記者蕭涵云攝）

▲蔬菜、火鍋料、副食選擇多元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲井賀鍋物的「咖哩飯」很香，讓人忍不住來一碗。（圖／記者蕭涵云攝）

▲油香四溢的滷肉飯，深得男性饕客的心。（圖／井賀鍋物提供）

▲「香菇丸」加了許多木耳，增添口感。（圖／記者蕭涵云攝）

▲店內還有市面少見的「雪花冰」機器，可DIY添加配料。（圖／井賀鍋物提供）

全新濃醇奶香鍋、黑金蒜燉雞湯鍋！2款水果沾醬開吃

▲井賀鍋物「濃醇奶香鍋」新款鍋底。（圖／井賀鍋物提供）

▲醬料選擇眾多，特色醬料頗有創意。（圖／記者蕭涵云攝）

▲飲料區還有大苑子蜜桃蘋果、芒果冰沙。（圖／記者蕭涵云攝）

▲霜淇淋機、雪花冰機等一排冰品消暑。（圖／記者蕭涵云攝）

▲井賀鍋物新莊店，用餐空間寬敞。（圖／井賀鍋物提供）

▲井賀鍋物首度北上插旗新莊。（圖／記者蕭涵云攝）

「井賀鍋物」父親節優惠！拍照打卡送套餐券

井賀鍋物 新北新莊店 資訊

▲井賀鍋物菜單一覽。（圖／記者蕭涵云攝）

▲井賀鍋物菜單一覽。（圖／記者蕭涵云攝）

詹記麻辣鍋敦南店x開喜「轉運KTV」倒數開吃！

於敦南店，打造期間限定「轉運KTV」概念店，店內化身台式復古風格的KTV空間。踏入電梯就有七彩霓虹燈與開喜開運歌迎接；走進台式KTV元素的店內，金曲排行榜、 廣告歌伴唱字幕裝飾閃閃惹人愛。



▲詹記麻辣鍋敦南店x開喜「轉運KTV」。（圖／開喜烏龍茶提供） 開始出運啦」諧音的「開喜醋運啦」期間限定聯名特調，開喜烏龍茶結合蘋果醋，搭配麻辣火鍋酸香解膩。



聯名期間還可在店內玩互動體驗，掃描QR Code參加開運歌歌詞填空遊戲， 透過點歌或尋找店內裝飾線索完成挑戰，即有機會獲得限量300組 「開喜×詹記 聯名啤酒杯」；完成指定社群任務，可兌換限定特調「開喜醋運啦」一杯。



▲開喜X詹記「開喜醋運啦」。（圖／開喜烏龍茶提供）



開喜X詹記「轉運KTV」概念店 資訊

地址：台北市大安區和平東路三段60號

時間：周一至周日12:00-01:00

電話：02-2377-7799

日期：2026年7月15日至8月14日



▲詹記敦南店聯名開喜烏龍茶，變身「轉運KTV」概念店。（圖／開喜烏龍茶提供）



台南人氣火鍋，2026年上半年狂開7家門市，挾帶超人氣首度北上，正式插旗新北新莊，推出全新湯底「濃醇奶香鍋、黑金蒜燉雞湯鍋」，搭配「蘋果香料、芒果蒜香」創意沾醬，最便宜288元起享用逾60種自助吧蔬菜、火鍋料、滷肉飯、麻婆豆腐、大苑子冰沙、霜淇淋，台南起家的「井賀鍋物」，秉持「讓更多人用合理價格，享受更高品質鍋物」理念，憑藉美味火鍋搭配自助吧吃到飽的高CP值、穩定品質與多元用餐體驗，短短數年間快速拓展全台。「井賀鍋物」滿滿自助吧，最吸引人的便是一字排開，搭配水晶餃、起司麻吉、蛋餃、炸碰皮、黃金魚蛋等火鍋料，連副食都有韓式QQ麵、雞絲麵、捲捲麵等選擇。還有汽水、大苑子冰沙、霜淇淋等，冰淇淋則選用Niseko新雪口品牌，超過50種飲料甜點都無限量供應。，還提供「麻婆豆腐」也可以拌飯拌麵；最有趣的是，除了棉花糖機，還可自製雪花冰，好玩又好吃。井賀鍋物推出全新香滑「濃醇奶香鍋」，鍋中更加入超萌的「卡皮巴拉造型冰磚」，可愛療癒的造型預料會掀起新一波打卡熱潮；另款「黑金蒜燉雞湯鍋」則吃得到濃郁醇厚的風味。並打造加入香菜的微辣「蘋果香料沾醬」、泰式甜辣風味的「芒果蒜香沾醬」2款創意沾醬，讓夏天吃火鍋更涮嘴開胃。饕客必吃人氣招牌「御洵海陸雙人套餐」，海鮮爽吃日本松葉蟹、龍膽石斑、北海道帆立貝、干貝、鮑魚、草蝦、白蝦、鯛魚、鱸魚及小卷等多種海味；肉品則嚴選國產台灣梅花豬、伊比利扇子肉、精選嫩肩牛里肌及澳洲和牛等人氣品項，雙人一起吃更澎湃。地址：新北市新莊區中正路425號電話：02-2202-0377時間：周一至周日11:00-22:10開喜攜手「詹記麻辣火鍋」