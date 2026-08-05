台南人氣火鍋「井賀鍋物」，2026年上半年狂開7家門市，挾帶超人氣首度北上，正式插旗新北新莊，推出全新湯底「濃醇奶香鍋、黑金蒜燉雞湯鍋」，搭配「蘋果香料、芒果蒜香」創意沾醬，最便宜288元起享用逾60種自助吧蔬菜、火鍋料、滷肉飯、麻婆豆腐、大苑子冰沙、霜淇淋，《NOWNEWS今日新聞》記者今（5）日開箱試吃，推薦咖哩飯很香！原型食物葉菜類新鮮選擇多、還有雪花冰、棉花糖好玩又好吃！
台南起家！「井賀鍋物」高CP值狂開7家 首度北上插旗新莊
台南起家的「井賀鍋物」，秉持「讓更多人用合理價格，享受更高品質鍋物」理念，憑藉美味火鍋搭配自助吧吃到飽的高CP值、穩定品質與多元用餐體驗，短短數年間快速拓展全台。2026年上半年至今狂開7家門市，如今挾帶超人氣首度北上，正式插旗新北新莊，業者表示，全年以展店20家門市目標邁進，持續擴大全台版圖。
最便宜288元起！咖哩飯、雪花冰逾60種自助吧吃到飽開箱
《NOWNEWS今日新聞》記者今開箱直擊，「井賀鍋物」滿滿自助吧，最吸引人的便是原型食物「葉菜類」新鮮漂亮又選擇多，不常看到的水蓮、地瓜葉、皇帝菜、苦瓜、黑龍菜一字排開，搭配水晶餃、起司麻吉、蛋餃、炸碰皮、黃金魚蛋等火鍋料，連副食都有韓式QQ麵、雞絲麵、捲捲麵等選擇。
記者今實際試吃加入木耳的「香菇丸」飽滿帶脆、「九層塔花枝丸」口感Q彈香氣十足；還有汽水、大苑子冰沙、霜淇淋等，冰淇淋則選用Niseko新雪口品牌，超過50種飲料甜點都無限量供應。
「咖哩飯」真實口感偏日式甜口，還看得見蔬菜及肉末的醬汁香濃好吃；男生偏好的「滷肉飯」則散發豬油香氣，還提供「麻婆豆腐」也可以拌飯拌麵；最有趣的是，除了棉花糖機，還可自製雪花冰，好玩又好吃。
全新濃醇奶香鍋、黑金蒜燉雞湯鍋！2款水果沾醬開吃
井賀鍋物推出全新香滑「濃醇奶香鍋」，鍋中更加入超萌的「卡皮巴拉造型冰磚」，可愛療癒的造型預料會掀起新一波打卡熱潮；另款「黑金蒜燉雞湯鍋」則吃得到濃郁醇厚的風味。
並打造加入香菜的微辣「蘋果香料沾醬」、泰式甜辣風味的「芒果蒜香沾醬」2款創意沾醬，讓夏天吃火鍋更涮嘴開胃。跟記者一樣喜歡清爽湯頭的民眾，推薦柴魚昆布湯底，煮出食材新鮮原味，適度搭配「椒麻醬」微辣夠味。
饕客必吃人氣招牌「御洵海陸雙人套餐」，海鮮爽吃日本松葉蟹、龍膽石斑、北海道帆立貝、干貝、鮑魚、草蝦、白蝦、鯛魚、鱸魚及小卷等多種海味；肉品則嚴選國產台灣梅花豬、伊比利扇子肉、精選嫩肩牛里肌及澳洲和牛等人氣品項，雙人一起吃更澎湃。
「井賀鍋物」父親節優惠！拍照打卡送套餐券
井賀鍋物迎接父親節，推出「陪爸爸一起開鍋」期間限定活動，8月1日至8月16日，凡3人（含）以上同行消費，並完成指定社群任務，即可獲贈「精選牛五花套餐券」或「台灣豬梅花套餐券」乙份。
井賀鍋物 新北新莊店 資訊
地址：新北市新莊區中正路425號
電話：02-2202-0377
時間：周一至周日11:00-22:10
詹記麻辣鍋敦南店x開喜「轉運KTV」倒數開吃！
開喜攜手「詹記麻辣火鍋」
於敦南店，打造期間限定「轉運KTV」概念店，店內化身台式復古風格的KTV空間。踏入電梯就有七彩霓虹燈與開喜開運歌迎接；走進台式KTV元素的店內，金曲排行榜、 廣告歌伴唱字幕裝飾閃閃惹人愛。
沉浸式體驗「喝開喜 神好運」，推出取自台語「
開始出運啦」諧音的「開喜醋運啦」期間限定聯名特調，開喜烏龍茶結合蘋果醋，搭配麻辣火鍋酸香解膩。
聯名期間還可在店內玩互動體驗，掃描QR Code參加開運歌歌詞填空遊戲，
透過點歌或尋找店內裝飾線索完成挑戰，即有機會獲得限量300組 「開喜×詹記 聯名啤酒杯」；完成指定社群任務，可兌換限定特調「開喜醋運啦」一杯。
開喜除了詹記期間限定合作，也同步串聯台中「精武路菜脯雞」、高雄「廣東汕頭勝味牛肉店」及「蜀都串串麻辣火鍋 高雄鳳山店」三家合作餐廳推出限定活動。凡點購開喜產品，並完成指定Google評論任務，即可獲得限量「開喜×白沙屯聯名金賀聖筊」。
開喜X詹記「轉運KTV」概念店 資訊
地址：台北市大安區和平東路三段60號
時間：周一至周日12:00-01:00
電話：02-2377-7799
日期：2026年7月15日至8月14日
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台南起家的「井賀鍋物」，秉持「讓更多人用合理價格，享受更高品質鍋物」理念，憑藉美味火鍋搭配自助吧吃到飽的高CP值、穩定品質與多元用餐體驗，短短數年間快速拓展全台。2026年上半年至今狂開7家門市，如今挾帶超人氣首度北上，正式插旗新北新莊，業者表示，全年以展店20家門市目標邁進，持續擴大全台版圖。
《NOWNEWS今日新聞》記者今開箱直擊，「井賀鍋物」滿滿自助吧，最吸引人的便是原型食物「葉菜類」新鮮漂亮又選擇多，不常看到的水蓮、地瓜葉、皇帝菜、苦瓜、黑龍菜一字排開，搭配水晶餃、起司麻吉、蛋餃、炸碰皮、黃金魚蛋等火鍋料，連副食都有韓式QQ麵、雞絲麵、捲捲麵等選擇。
井賀鍋物推出全新香滑「濃醇奶香鍋」，鍋中更加入超萌的「卡皮巴拉造型冰磚」，可愛療癒的造型預料會掀起新一波打卡熱潮；另款「黑金蒜燉雞湯鍋」則吃得到濃郁醇厚的風味。
井賀鍋物迎接父親節，推出「陪爸爸一起開鍋」期間限定活動，8月1日至8月16日，凡3人（含）以上同行消費，並完成指定社群任務，即可獲贈「精選牛五花套餐券」或「台灣豬梅花套餐券」乙份。
井賀鍋物 新北新莊店 資訊
地址：新北市新莊區中正路425號
電話：02-2202-0377
時間：周一至周日11:00-22:10
開喜攜手「詹記麻辣火鍋」
聯名期間還可在店內玩互動體驗，掃描QR Code參加開運歌歌詞填空遊戲，
開喜X詹記「轉運KTV」概念店 資訊
地址：台北市大安區和平東路三段60號
時間：周一至周日12:00-01:00
電話：02-2377-7799
日期：2026年7月15日至8月14日