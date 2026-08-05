中央氣象署表示，受到對流雲系發展旺盛影響，今（5）日高屏地區、南投至台南山區有局部大雨發生的機率，持續發布「豪雨特報」以及「大雷雨即時訊息」，預期雨勢將持續到入夜，請中南部民眾外出注意雷擊、強陣風的影響。
🟡115/08/05 18:40豪雨特報
影響時間：05日晚上
豪雨：嘉義縣山區
大雨：南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島
⚠️大雷雨即時訊息
📍18時37分大雷雨即時訊息
氣象署針對「嘉義縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至19時37分止。
示警區域
嘉義縣：中埔鄉、竹崎鄉、番路鄉
📍19時09分大雷雨即時訊息
氣象署針對「嘉義市、嘉義縣、臺南市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至20時09分止。
示警區域
嘉義市：西區
嘉義縣：鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、大埔鄉
臺南市：白河區、後壁區、東山區
⚠️災防訊息
18時37分氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至19時37分；有致災性短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊。
影響地區
嘉義縣：中埔鄉、竹崎鄉、番路鄉
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影響時間：05日晚上
豪雨：嘉義縣山區
大雨：南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島
⚠️大雷雨即時訊息
📍18時37分大雷雨即時訊息
氣象署針對「嘉義縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至19時37分止。
示警區域
嘉義縣：中埔鄉、竹崎鄉、番路鄉
📍19時09分大雷雨即時訊息
氣象署針對「嘉義市、嘉義縣、臺南市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至20時09分止。
示警區域
嘉義市：西區
嘉義縣：鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、大埔鄉
臺南市：白河區、後壁區、東山區
18時37分氣象署發布大雷雨即時訊息，持續時間至19時37分；有致災性短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊。
影響地區
嘉義縣：中埔鄉、竹崎鄉、番路鄉