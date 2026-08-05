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▲交通部航港局舉辦115年航運倫理與企業誠信論壇活動，有產、官、學代表與會。(圖／交通部航港局提供)

▲交通部航港局局長葉協隆致詞。(圖／交通部航港局提供)

交通部航港局於今(5)日，在台北市集思國際會議中心，舉辦115年航運倫理與企業誠信論壇活動，共同探討綠能轉型與廉潔經營的最佳實踐模式，期打造透明、公平之營運環境，促進航運產業廉潔永續，共創廉能永續的環境。交通部航港局115年航運倫理與企業誠信論壇活動，是由航港局局長葉協隆主持，有交通部主任秘書沈慧虹、政風處處長陳宗強、法務部廉政署組長林心潔、陽明海運公司總經理李明輝、高雄科技大學海洋商務學院院長戴輝煌、台灣港務公司總經理王錦榮、台灣透明組織協會副執行長張國偉、台灣中油公司油品行銷事業部副執行長張慧蘋等產、官、學代表與會。交通部航港局局長葉協隆表示，近年來全球航運產業面臨許多劇烈的變化與挑戰，除了過去的新冠疫情、紅海危機，到現在的美伊戰爭，還包括目前持續進行中的淨零與數位雙軸轉型，而這些變化與挑戰，都與企業誠信治理有緊密的關係，這對於投資人而言，企業誠信治理的落實與否，甚至關係著企業在市場的價值，乃至於產業的競爭力。葉協隆說，廉能治理是交通產業的根基，也是企業永續發展的重要力量，航港局身為航運主管機關，未來也將持續推動企業誠信與法令遵循，強化航運產業的競爭力與永續發展。交通部主任秘書沈慧虹指出，航港局的企業精神與組織文化為勇於創新、勇於冒險、多元與包容，該局自113年即開始辦理誠信論壇或研討會，主題均與透明、公開、廉潔相關，而資訊的隱匿對民生將造成危害，致落實行政透明與建立嚴格的法遵與誠信自律機制，將誠信基因注入供應鏈與人才培育的每一道環節，我國的航運產業才能在全球變局中破浪前行，贏得長遠的信賴與尊重。法務部廉政署組長林心潔說，國際透明組織公布2025年全球清廉印象指數，我國的成績排名為歷來最佳的第24名，是公私部門共同努力的成果，廉政署將持續與企業建立夥伴關係，深化企業誠信、法令遵循及行政透明，共同打造公平、安全、值得信賴的投資環境。在航運倫理與企業誠信論壇活動中，與會人員以響應海洋反貪腐網絡(MACN)簽署誠信永續反貪腐承諾揭開序幕，象徵產官學界共同推動反貪腐及綠能轉型並接軌國際，而反貪腐為國際共識，2011年所成立的海洋反貪腐網絡(MACN)是最為人知的國際航運反貪腐組織，致力於杜絕航港貪瀆行為的發生，並有效落實航運反貪腐行動。