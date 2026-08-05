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台糖：沙拉油已驗32次 「每次都安全過關」

台糖公司今（5）日表示，今年5月向福懋公司購買的粗油，針對福懋公司提供來自中聯公司的粗油油源，造成台糖公司商譽受損、商品下架，遭外界污指油品有問題，對此將研議提出告訴，以正視聽。台糖表示，估計沙拉油商品損失至少有2.43億元。台糖公司提到，雖已依據合約辦理規格檢驗，並將檢測顯示與契約規格不符部分拒收，惟事後因中聯油品發生苯駢芘超標問題，連帶造成台糖受害，無妄遭受誤解，面臨商譽受損、商品下架等有形、無形損失，台糖將委請律師，研商正式向福懋公司提告，就造成的損害進行求償。台糖強調，向來嚴格要求自主品管，從今年初迄今，台糖沙拉油已被檢驗多達32次，每次都安全過關，部分民代及媒體慣稱「台糖毒油」，完全與事實不符，台糖公司表示遺憾，盼能協助導正。台糖保守估計，沙拉油商品損失至少有2.43億元，商譽暫未估計完成，將委請律師、會計師研商後，正式向福懋提告。