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台股今 (5) 日終場馬漲1250.94 點，漲2.88%，成交量重回兆元大關，外資也回頭大買超903.08億元，創第三大買超紀錄，新台幣兌美元也強升1.32角，收在32.315元，台北及元太外匯市場總成交金額28.395億美元。觀察3大法人今日動向，合計在台股買超1004.06億元，其中外資由賣轉買，買超903.08億元；投信買超86.41億元，連20買；自營商由賣轉買，買超14.56億元。至於外資買入標的包括00631L元大台灣50正2有11.7萬張、00403A主動統一升級50有10.6萬張、元大台灣50有8.4萬張，還有買超009816凱基台灣TOP50有6.5萬張、凱基金3.9萬張、00981A主動統一台股增長3.8 萬張，還有鴻海3.6萬張、緯創3.5萬張、光寶科2.9萬張及長榮航2.3萬張，亦回補台積電1.22萬張。在美元回落、台股走揚及外資大買超並匯入之下，新台幣兌美元今日也大幅走升，盤中接連突破32.4及32.3元，一度來到32.274元，強升逾1.7角，終場升幅稍有收斂，收在32.315元，大升1.32角。央行統計也顯示，以台北外匯市場下午4點收盤匯價來看，美元指數單日跌0.17%，亞洲主要貨幣兌美元則呈現升值，其中升幅最多的是韓元有0.5%，再來是新台幣0.41%，新加坡幣也升了0.13%、人民幣升0.08%、日圓0.06%，至於歐元更升了0.24%。