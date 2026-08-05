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中華職棒統一7-ELEVEn獅本季戰績在第3、4名之間遊走，團隊得分掌握度下降是不爭的事實。獅隊總教練林岳平今（5）日表示，在林安可離隊後，林子豪雖然表現不差，但在打點貢獻上未能補上。此外，餅總認為，團隊安打、上壘的表現並未退步，但關鍵的得分機會是全員「接力失敗」，導致得分能力變得薄弱，他坦言，選手不斷失敗，就會有莫名的壓力，自然會有不好的結果，這些都要要透過這一年的經驗去改善，「我相信他們都是好打者，有朝一日一定會爆發。」獅隊本季在得點圈打擊率2成46、團隊得分246分接排名倒數第2，僅贏過樂天桃猿，戰績也A段班、B段班之間遊走。獅隊總教練林岳平坦言，過去球隊得打點來源主要是林安可，在林安可離隊後，林子豪未能補上主砲留下的空缺，「（林）子豪沒有像去年那麼穩定貢獻，不是說他打不好，是今年在打點方面確實比較少。」餅總指出，團隊打安打、上壘並不差，但得點圈的困境，幾乎是全隊都陷入谷底，「其他人遇到該有打眼時，都會『接力失敗』，整體得分也是變薄弱，目前表現確實不符合預期的狀態。」此外，餅總也說，陣中二、游的守備都很優異，但打擊端卻不夠穩定，「輪替中沒有守備、攻擊全面的狀態，有守備的攻擊狀態不好，有攻擊的守備卻有瑕疵，人員安排上有點矛盾。」餅總舉張皓崴為例，「他攻擊很好，但二壘守備有瑕疵，兩者間要平衡，會有點兩難。」餅總直言，得點圈該如何打，這點選手都懂，但屢屢失敗，就會有莫名的壓力，「選手在比賽，會感受到他想要貢獻，但身體沒辦法做出正常流暢的方式，會想著不好的不好的結果，這種意境在，往往都會跟著負面結果出現。」餅總坦言，這些都是選手要透過這一年的經驗去改善，「我相信他們都是好打者，有朝一日一定會爆發。」