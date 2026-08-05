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日本搞笑團體「叢林口袋」前成員齊藤慎二，他被爆出在2024年7月出外景時，涉嫌性侵一位20多歲的女網紅，今（5）日東京地方法院開庭，檢方指控他在外景車3度性侵對方，向法院求刑7年；他本人則否認犯行，主張雙方是合意發生關係。2024年7月30日凌晨，齊藤慎二在外景巴士內，對一名20多歲女網紅施加性暴力，他先以「妳很可愛」等話語接近對方，隨後強吻、摸胸並強迫口交，共犯行3次，再加上他是公眾人物，因此檢方向法院求處7年有期徒刑。面對指控，齊藤慎二在庭上否認犯行，辯稱以為女方對自己有好感，雙方屬於合意互動，並稱若對方明確拒絕，他一定會停止；而受害女子出庭作證時，表示當時顧慮對方是知名藝人，擔心拒絕會影響工作，才沒有反抗。根據了解，齊藤慎二本來打算付錢和解了事，為此把300萬日幣和解金提高至2500萬日幣（約台幣500萬），不過遭到被害者拒絕。事件曝光後，他已退出搞笑團體「叢林口袋」，並遭經紀公司吉本興業解約，全面停止演藝活動，目前本案尚在審理中。